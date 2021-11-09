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Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 ноября
Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления и прохождения холодных атмосферных... 09.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-09T16:05+0300
2021-11-09T16:05+0300
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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. В среду, 10 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, дождь, переходящий в сильный ливневый, местами град, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 ноября
16:05 09.11.2021 (обновлено: 16:26 09.11.2021)
Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления и прохождения холодных атмосферных фронтов с северо-запада.
СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. В среду, 10 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, дождь, переходящий в сильный ливневый, местами град, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.