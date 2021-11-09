https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-10-noyabrya-1036256733.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 ноября

Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления и прохождения холодных атмосферных... 09.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-09T16:05+0300

2021-11-09T16:05+0300

2021-11-09T16:26+0300

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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. В среду, 10 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, дождь, переходящий в сильный ливневый, местами град, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии