Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-10-noyabrya-1036256733.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 ноября
Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления и прохождения холодных атмосферных... 09.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-09T16:05+0300
2021-11-09T16:26+0300
в абхазии
новости
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/09/1036255822_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5c1e59abaff84f1e82af2fa02b4dc21e.jpg
СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. В среду, 10 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, дождь, переходящий в сильный ливневый, местами град, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/09/1036255822_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3ddc7d9ac3c0d0d21c48398db71ef88e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 ноября

16:05 09.11.2021 (обновлено: 16:26 09.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Горная река
Горная река - Sputnik Абхазия, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления и прохождения холодных атмосферных фронтов с северо-запада.
СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. В среду, 10 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, дождь, переходящий в сильный ливневый, местами град, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:30В Петербурге ввели обязательную вакцинацию жителей старше 60 лет
17:56Джинджолия: к сожалению, традиции не ведут к тому, что права ребенка в Абхазии соблюдаются
17:20Эксперт назвал действия США в Черном море демонстрацией силы
16:06Такие обстоятельства: Соломко и Квирая о проблеме утилизации мусора
16:05Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 ноября
15:37Бжания обсудил вопросы сотрудничества с представителями ООН на Южном Кавказе
15:05Россиянин осужден на 10 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков в Абхазию
14:02Наталья Никонорова: Киев провоцирует ДНР на полномасштабные боевые действия
13:50Суд перенес рассмотрение дела о тройном убийстве из-за неявки обвиняемых
13:27Перекрыт канал незаконного ввоза автомобилей из Абхазии в Россию
12:46Кедми об искусственном происхождении COVID
12:40Эшба призвал усилить работу по выявлению незаконных трехфазных подключений
12:18Аслан Бжания поздравил Даниэля Ортегу с победой на президентских выборах
11:51"Все устроил Лукашенко": что творится на границе Белоруссии с Польшей
10:42Более 400 пациентов выписано из российского мобильного госпиталя в Сухуме
10:34Такие обстоятельства: об особенностях рынка труда Абхазии
09:50В 2024-м Путин выиграет выборы — американские
09:05Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
08:40Россия открыла авиасообщение еще с девятью странами
08:23Цена биткоина дважды за сутки обновила исторический максимум