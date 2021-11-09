https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/rospotrebnadzor-pochti-30-protsentov-rossiyan-privilis-ot-grippa-1036248153.html
Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
В Абхазии вакцинация от гриппа началась 3 ноября. 09.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-09T09:05+0300
2021-11-09T09:05+0300
2021-11-09T10:22+0300
россия
грипп
вакцинация
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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Более 40 миллионов человек привились от гриппа в России, что составляет 29 процентов от численности населения, передает РИА Новости по данным Роспотребнадзора."По состоянию на 5 ноября текущего года в РФ привито от гриппа более 40 миллионов человек, что составляет 29% от численности населения страны", – говорится в сообщении.По совокупному населению эпидпороги по гриппу и ОРВИ превышены в 37 регионах России. Заболеваемость обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии, при этом "в общей структуре обнаруженных респираторных вирусов отмечается увеличение доли вирусов гриппа".По данным надзорного органа, превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/v-abkhazii-nachalas-vaktsinatsiya-ot-grippa-1036172385.html
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россия, грипп, вакцинация
Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
09:05 09.11.2021 (обновлено: 10:22 09.11.2021)
В Абхазии вакцинация от гриппа началась 3 ноября.
СУХУМ, 9 ноя – Sputnik.
Более 40 миллионов человек привились от гриппа в России, что составляет 29 процентов от численности населения, передает РИА Новости
по данным Роспотребнадзора.
"По состоянию на 5 ноября текущего года в РФ привито от гриппа более 40 миллионов человек, что составляет 29% от численности населения страны", – говорится в сообщении.
По совокупному населению эпидпороги по гриппу и ОРВИ превышены в 37 регионах России. Заболеваемость обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии, при этом "в общей структуре обнаруженных респираторных вирусов отмечается увеличение доли вирусов гриппа".
По данным надзорного органа, превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения.