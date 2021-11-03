Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/v-abkhazii-nachalas-vaktsinatsiya-ot-grippa-1036172385.html
В Абхазии началась вакцинация от гриппа
В Абхазии началась вакцинация от гриппа
Сезонная вакцинация от гриппа проводится добровольно и бесплатно в районных больницах и поликлиниках. 03.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-03T16:48+0300
2021-11-03T17:01+0300
в абхазии
грипп
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/12/1033058753_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_51f421909081575e9cba0d5a31e13146.jpg
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Министерство здравоохранения Абхазии завезло российскую вакцину для профилактики гриппа "Гриппол Плюс", рассказала в интервью радио Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик. По ее словам, прививаться вакциной можно от шести месяцев. "Вакцина без консервантов, в ее состав входит полиоксидоний, который позволяет выработать иммунитет за более короткий срок. Я бы рекомендовала прививаться ей тем, кто переболел ковидом, так как у этих пациентов иммунная система на очень низком уровне", – сказал она. Скорик также отметила, что вакцина показана лицам старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями и даже аллергикам (за исключением аллергии на куриный белок). В среду 3 ноября в Минздраве состоялось совещание с главой ведомства Эдуардом Бутба. На совещании уточнили, что вакцинация от гриппа в республике началась на этой неделе. Отмечается, что вакцинация детей в Сухуме будет проходить в детской поликлинике. В Ткуарчале уже провакцинировались 150 человек, кампания скоро начнется в остальных районах.Количество доз препарата не уточняется."Гриппол Плюс" – это вакцина для профилактики гриппа. Она представляет собой трехвалентную гриппозную вакцину, состоящую из поверхностных антигенов, культивированных на куриных эмбрионах здоровых кур, вирусов гриппа типа А и В.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/glava-minzdrava-rossii-rasskazal-ob-odnovremennoy-vaktsinatsii-ot-grippa-i-covid-19--1035839749.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/gintsburg-privivka-pri-postkovidnom-sindrome-mozhet-uluchshit-sostoyanie-patsienta-1036135671.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/12/1033058753_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_eb68f885f6fcf0c2ac8388a1542541d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грипп, вакцинация

В Абхазии началась вакцинация от гриппа

16:48 03.11.2021 (обновлено: 17:01 03.11.2021)
© Sputnik / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтограф-сессия К. Богомолова в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе
Автограф-сессия К. Богомолова в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Антон Денисов
/
Перейти в фотобанк
Сезонная вакцинация от гриппа проводится добровольно и бесплатно в районных больницах и поликлиниках.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Министерство здравоохранения Абхазии завезло российскую вакцину для профилактики гриппа "Гриппол Плюс", рассказала в интервью радио Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
Вакцинация в краснодарской поликлинике No9. - Sputnik Абхазия, 1920, 13.10.2021
Глава Минздрава России рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19
13 октября, 10:20
По ее словам, прививаться вакциной можно от шести месяцев.
"Вакцина без консервантов, в ее состав входит полиоксидоний, который позволяет выработать иммунитет за более короткий срок. Я бы рекомендовала прививаться ей тем, кто переболел ковидом, так как у этих пациентов иммунная система на очень низком уровне", – сказал она.
Скорик также отметила, что вакцина показана лицам старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями и даже аллергикам (за исключением аллергии на куриный белок).
Старт массовой кампании по вакцинации от гриппа в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 31.10.2021
Гинцбург: прививка при постковидном синдроме может улучшить состояние пациента
31 октября, 10:26
В среду 3 ноября в Минздраве состоялось совещание с главой ведомства Эдуардом Бутба.
На совещании уточнили, что вакцинация от гриппа в республике началась на этой неделе.
Отмечается, что вакцинация детей в Сухуме будет проходить в детской поликлинике.
В Ткуарчале уже провакцинировались 150 человек, кампания скоро начнется в остальных районах.
Количество доз препарата не уточняется.
"Гриппол Плюс" – это вакцина для профилактики гриппа. Она представляет собой трехвалентную гриппозную вакцину, состоящую из поверхностных антигенов, культивированных на куриных эмбрионах здоровых кур, вирусов гриппа типа А и В.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:48В Абхазии началась вакцинация от гриппа
16:22Спикер Парламента отправился к президенту Абхазии для обсуждения инцидента с ветеранами
15:55Цена дизельного топлива в России обновила рекорд
14:55Учащиеся сухумской школы представят Абхазию на телепередаче "Умницы и умники"
14:21Доктор рассказал, при каких ситуациях отсутствия обоняния при COVID-19 угрожает жизни
13:55Прогноз погоды в Абхазии на четверг 4 ноября
13:30Парламент утвердил смету расходов аппарата Уполномоченного по правам человека в Абхазии
13:04Определена сумма средств на содержание Контрольной палаты Абхазии в 2022 году
12:55Делба назвал сумму, потраченную на борьбу с COVID-19 с начала года
12:40Парламент Абхазии внес изменения в закон "О республиканском бюджете на 2021 год"
12:10Танкер-заправщик ВМС США направляется в Черное море
11:40Журнал Lancet опубликовал новую статью об эффективности "Спутника Лайт"
11:10Усилена охрана у комплекса правительственных зданий в Сухуме
10:52Такие обстоятельства: Делба о квотах Россотрудничества и Минздрава для студентов медвузов
10:20Главный санитарный врач Абхазии о QR-кодах после вакцинации от COVID-19
09:45Глава Сухума ответил на письмо организаторов акции протеста 4 ноября
09:15В России создан тест на поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19
08:45Фонд соцстрахования Абхазии предложит увеличить размеры нескольких пособий
ВчераДва пациента с COVID-19 скончались в Абхазии
ВчераБжания подвел итоги рабочей поездки в Москву