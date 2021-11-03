https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/v-abkhazii-nachalas-vaktsinatsiya-ot-grippa-1036172385.html

В Абхазии началась вакцинация от гриппа

В Абхазии началась вакцинация от гриппа

Сезонная вакцинация от гриппа проводится добровольно и бесплатно в районных больницах и поликлиниках. 03.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-03T16:48+0300

2021-11-03T16:48+0300

2021-11-03T17:01+0300

в абхазии

грипп

вакцинация

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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Министерство здравоохранения Абхазии завезло российскую вакцину для профилактики гриппа "Гриппол Плюс", рассказала в интервью радио Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик. По ее словам, прививаться вакциной можно от шести месяцев. "Вакцина без консервантов, в ее состав входит полиоксидоний, который позволяет выработать иммунитет за более короткий срок. Я бы рекомендовала прививаться ей тем, кто переболел ковидом, так как у этих пациентов иммунная система на очень низком уровне", – сказал она. Скорик также отметила, что вакцина показана лицам старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями и даже аллергикам (за исключением аллергии на куриный белок). В среду 3 ноября в Минздраве состоялось совещание с главой ведомства Эдуардом Бутба. На совещании уточнили, что вакцинация от гриппа в республике началась на этой неделе. Отмечается, что вакцинация детей в Сухуме будет проходить в детской поликлинике. В Ткуарчале уже провакцинировались 150 человек, кампания скоро начнется в остальных районах.Количество доз препарата не уточняется."Гриппол Плюс" – это вакцина для профилактики гриппа. Она представляет собой трехвалентную гриппозную вакцину, состоящую из поверхностных антигенов, культивированных на куриных эмбрионах здоровых кур, вирусов гриппа типа А и В.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/glava-minzdrava-rossii-rasskazal-ob-odnovremennoy-vaktsinatsii-ot-grippa-i-covid-19--1035839749.html

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грипп, вакцинация