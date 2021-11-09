https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/rossiya-otkryla-aviasoobschenie-esche-s-devyatyu-stranami-1036247959.html

Россия открыла авиасообщение еще с девятью странами

Россия открыла авиасообщение еще с девятью странами

Из аэропорта Сочи теперь можно лететь в Амстердам и Тегеран, рейсы стали доступны с 9 ноября. 09.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-09T08:40+0300

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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Россия с 9 ноября возобновила прерванное из-за пандемии COVID-19 регулярное авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом, сообщает РИА Новости.В Иран и Нидерланды можно лететь рейсами из Сочи. Маршрут Сочи — Тегеран доступен один раз в неделю, а рейс Сочи — Амстердам — дважды.Кроме того, Россия с 9 ноября сняла ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами и увеличила число рейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией и Францией.Регулярное и чартерное сообщение России с другими странами было приостановлено с 27 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. С августа 2020 года полеты постепенно возобновляются.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/aeroport-sochi-vozobnovit-reysy-v-tegeran-i-amsterda-1035895775.html

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