https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/rossiyanin-osuzhden-na-10-let-tyurmy-za-kontrabandu-narkotikov-v-abkhaziyu-1036254923.html

Россиянин осужден на 10 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков в Абхазию

Россиянин осужден на 10 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков в Абхазию

Преступление было совершено в мае 2021 года, осужденный свою вину признал. 09.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-09T15:05+0300

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2021-11-09T15:13+0300

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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Житель Санкт-Петербурга осужден в Сочи за контрабанду наркотиков на территорию Абхазии, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.Гражданин России, 1975 года рождения, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 (Незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере) и частью 3 статьи 229.1 УК России (Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств в крупном размере).Из приговора суда следует, что в мае 2021 года подсудимый, находясь в Санкт-Петербурге, купил наркотики по интернету. На электронный кошелек он перевел 70 000 рублей, после чего от неустановленного лица получил адрес с местом "закладки", откуда забрал наркотик общей массой более 23 граммов. Затем мужчина с приобретенным "товаром" сел на поезд до Адлера, откуда на такси добрался до границы с Абхазией. При личном досмотре подсудимого сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю изъяли у него наркотическое средство.На судебном заседании мужчина полностью признал вину, пояснив, что приобрел и перевозил наркотики для личного потребления на территории Абхазии.Суд счел вину подсудимого доказанной и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с учетом имевшейся ранее судимости за совершение имущественного преступления и тяжести вновь совершенного преступления. Приговор вступил в законную силу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/rossiyanina-budut-sudit-v-abkhazii-za-rasprostranenie-narkotikov-1036243755.html

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