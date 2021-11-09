https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/sud-perenes-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-iz-za-neyavki-obvinyaemykh-1036253678.html

Суд перенес рассмотрение дела о тройном убийстве из-за неявки обвиняемых

Суд перенес рассмотрение дела о тройном убийстве из-за неявки обвиняемых

Тройное убийство на набережной Махаджиров у ресторана "Сан-Ремо" в Сухуме произошло в ноябре 2019 года. В ходе стрельбы пострадали криминальные авторитеты... 09.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-09T13:50+0300

2021-11-09T13:50+0300

2021-11-09T13:55+0300

в абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Верховный суд Абхазии перенес заседание по рассмотрению дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров на четверг 11 ноября.Заседание было перенесено в связи с тем, что в суд не явились подсудимые Беслан Бганба и Демур Ахалая. Бганба отказался явиться в суд из-за головной боли и отметил, что против проведения заседания в его отсутствии.В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем подсудимым вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом.Кроме того, Демур Ахалая обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке группой лиц по предварительному сговору с Ахрой Джопуа огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.Беслан Бганба и Аслан Блабба обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.Эрик Чкадуа обвиняется в хищении транспортных средств – автомашины марки Mercedes-Benz и Lexus GX – и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/protivorechivye-pokazaniya-sud-po-delu-o-troynom-ubiystve-na-naberezhnoy-sukhuma-1036072553.html

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дело о тройном убийстве на набережной сухума