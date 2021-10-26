https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/protivorechivye-pokazaniya-sud-po-delu-o-troynom-ubiystve-na-naberezhnoy-sukhuma-1036072553.html

Противоречивые показания: суд по делу о тройном убийстве на набережной Сухума

Противоречивые показания: суд по делу о тройном убийстве на набережной Сухума

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 26 октября. 26.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-26T18:25+0300

2021-10-26T18:25+0300

2021-10-26T19:03+0300

в абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/09/0a/1030910139_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_7853e75d7802c4a6f822b9b433504ffc.jpg

В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая. Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества. Демур Ахалая обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке группой лиц по предварительному сговору с Ахрой Джопуа огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Беслан Бганба и Аслан Блабба обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Эрик Чкадуа обвиняется в хищении транспортных средств – автомашины марки Mercedes-Benz и Lexus GX – и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Телефон свидетеля ШенкаоНа заседании были озвучены данные из телефона свидетеля Зухраба Шенкао (брат гражданской жены обвиняемого Эрика Чкадуа – ред.). На предыдущем судебном заседании были зачитаны депонированные показания Шенкао, в которых говорится, что он отдал свои автономера "А 122 РН" обвиняемому Чкадуа по его просьбе. По версии обвинения, именно эти номера были на машине Toyota Mark 2, на которой обвиняемые приехали к месту убийства. Представитель Генпрокуратуры Даура Амичба объяснил, что отображенные в телефоне данные "раскроют суду его (Шенкао-ред.) эмоциональное состояние в период, последующий после убийства". Так в телефоне Шенкао была обнаружена переписка с женой от 23 ноября 2019 года, в которой он просит прощения и говорит, что из-за опасных обстоятельств "нервы на пределе". 24 ноября Зухраб получил смс-сообщение от абонента Рыжик, который упрекает мужчину, что он вовремя не вернул деньги, а Шенкао отвечает ему, что у него серьезные проблемы. Кто такой Рыжик, сказано не было. Допрос свидетелей Заседание продолжилось допросом свидетелей обвинения, которые так или иначе были очевидцами преступления. 22 ноября 2019 года электрика Умара Кварчия вызвали по работе в ресторан, точное название которого он не вспомнил, но отметил, что он находился на набережной Махаджиров.В ресторан мужчина выехал с семилетней дочкой, которую хотел после выполненной работы оставить в музыкальной школе. Подъехав к помещению, Кварчия оставил ребенка в машине, так как думал, что с обязанностями справится быстро. Уже внутри ресторана мужчина услышал звуки выстрелов и крики "убили". Дочку свидетеля увидел его сосед, который вытащил ребенка и спрятался с ним, как только услышал стрельбу. В машину Кварчия попало несколько пуль, мужчина пришел в себя только когда увидел дочку. Следующим был допрошен свидетель Шота Авидзба. Он рассказал, что вместе с братьями и сыном подъезжал к Национальному банку Абхазии, когда услышал звуки стрельбы на набережной. Оставив одного из братьев с ребенком, он с братом Дамеем Авидзба отправился в сторону набережной Махаджиров. "Выстрелы не умолкали, и брат сказал мне присесть. Мы присели, я был сзади него. Он повернулся и сказал, что машины едут и чтоб я обратил внимание на их номера", - рассказал он. Авидзба увидел две следующие друг за другом белые машины на высокой скорости Toyota Crown и Toyota Mark 2. По его словам, ему удалось увидеть номера лишь второй машины – А 122 РН.Далее Дамей и Шота Авидзба направились к ресторану "Сан-Ремо", где увидели раненых Астамура Шамба и Алхаса Авидзба и были свидетелями того, как потерпевших увезли на машинах в больницу. Адвокат Автандил Чкадуа обратил внимание на противоречия в показаниях свидетеля с теми, что были даны ранее. Он ходатайствовал об оглашении ранее данных показаний. Ходатайство было удовлетворено. Как оказалось, в изначальных показаниях Авидзба говорится, что он не разглядел номера машин. Свою подпись в показаниях свидетель подтвердил. Противоречия в показаниях нашли и у свидетеля Хачатура Токмаджяна, который работает в кафе "Брехаловка", находящееся недалеко от ресторана "Сан-Ремо". По его словам, в день тройного убийства он находился на рабочем месте, сидел за столиком на улице. Когда услышал стрельбу, спрятался за пальму, но по пути мельком успел увидеть худого, высокого, немного сгорбленного мужчину в камуфляжной форме зеленого цвета, в руках у которого был автомат, и он начал стрелять по направлению "Сан-Ремо". Больше, по словам свидетеля, он ничего не видел. Но в протоколе дополнительного допроса мужчины говорится, что Токмаджян во время стрельбы услышал крик "Бесика положили", но кто кричал он не видел. В суде Токмаджян подчеркнул, что подобного не говорил, таких криков он не слышал. Заместитель Генпрокурора попросил суд допросить дополнительно оперуполномоченного, который брал показания у Токмаджяна. Суд принял решение, что новый свидетель может быть допрошен на следующем заседании, которое состоится 2 ноября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/sud-prodlil-srok-soderzhaniya-pod-strazhey-obvinyaemym-v-troynom-ubiystve-1036009333.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/sud-doprosil-ochevidtsev-prestupleniya-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1035834599.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210914/Avtomobilnye-voprosy-sud-doprosil-svideteley-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-Sukhume-1033209486.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210907/Pokazaniya-ottsa-podsudimogo-sud-prodolzhil-slushaniya-po-troynomu-ubiystvu-v-Sukhume-1033165697.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Расшифровка переписки свидетеля Зухраба Шенкао Расшифровка переписки свидетеля Зухраба Шенкао 2021-10-26T18:25+0300 true PT1M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дело о тройном убийстве на набережной сухума