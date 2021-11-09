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В Петербурге ввели обязательную вакцинацию жителей старше 60 лет
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию жителей старше 60 лет
В северной столице России за нерабочие дни удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом и разорвать цепочки заражения. 09.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-09T18:30+0300
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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями введена в Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление главного санитарного врача города, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой.Согласно обновленному документу, обязательной профилактической иммунизации подлежат лица в возрасте 60 лет и старше, а также граждане с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (диабетом, ожирением).В перечень категорий граждан, чья вакцинация обязательна, включены также работники таких сфер, как промышленное производство, перерабатывающее производство, строительство, транспорт и транспортная инфраструктура. В их числе отдельно указаны сотрудники аэропорта "Пулково", включая персонал авиакомпаний, а также работники организаций на территории Большого порта Санкт-Петербурга и пассажирского порта "Морской фасад".Включенные в расширенный перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации, должны сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 декабря, вторым компонентом – до 15 января 2022 года. При этом вакцинация должна охватить не менее 80% от общей численности сотрудников.Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе за нерабочие дни удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом и разорвать цепочки заражения. Этот период власти решили не продлевать.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-ot-covid-19-mogut-vvesti-v-abkhazii-dlya-otdelnykh-grazhdan-1036087279.html
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новости, россия, коронавирус - 2021

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию жителей старше 60 лет

18:30 09.11.2021 (обновлено: 18:40 09.11.2021)
© Sputnik / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкКрупный центр вакцинации от COVID-19 открылся в Тюмени
Крупный центр вакцинации от COVID-19 открылся в Тюмени - Sputnik Абхазия, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Наталья Горшкова
/
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В северной столице России за нерабочие дни удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом и разорвать цепочки заражения.
СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями введена в Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление главного санитарного врача города, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой.
Согласно обновленному документу, обязательной профилактической иммунизации подлежат лица в возрасте 60 лет и старше, а также граждане с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (диабетом, ожирением).
В перечень категорий граждан, чья вакцинация обязательна, включены также работники таких сфер, как промышленное производство, перерабатывающее производство, строительство, транспорт и транспортная инфраструктура. В их числе отдельно указаны сотрудники аэропорта "Пулково", включая персонал авиакомпаний, а также работники организаций на территории Большого порта Санкт-Петербурга и пассажирского порта "Морской фасад".
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Включенные в расширенный перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации, должны сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 декабря, вторым компонентом – до 15 января 2022 года. При этом вакцинация должна охватить не менее 80% от общей численности сотрудников.
Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе за нерабочие дни удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом и разорвать цепочки заражения. Этот период власти решили не продлевать.
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