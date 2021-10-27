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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-ot-covid-19-mogut-vvesti-v-abkhazii-dlya-otdelnykh-grazhdan-1036087279.html
Отдельные категории работников могут обязать прививаться от COVID-19 в Абхазии
Отдельные категории работников могут обязать прививаться от COVID-19 в Абхазии
В скором времени Абхазия готовится получить 30 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". 27.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-27T18:33+0300
2021-10-27T18:40+0300
в абхазии
новости
вакцинация от covid-19 в абхазии
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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Вопрос введения обязательной вакцинации для отдельной категории граждан будет рассмотрен членами Координационного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Абхазии.Предложение вынести этот вопрос на обсуждение было сделано по итогам рабочего совещания премьер-министра Абхазии Александра Анкваб с главным санитарным врачом СЭС республики Людмилой Скорик 27 октября о текущей эпидобстановке. Обязательная вакцинация рассматривается в отношении работников бюджетной сферы, деятельность которых связана с интенсивными контактами с населением. Ее планируется внедрить в сочетании с ужесточением антиковидных мер, так как ситуация с распространением коронавируса в Абхазии остается сложной, а темпы вакцинации "крайне неудовлетворительными".На том же совещании было сказано о том, что Абхазия готовится получить 30 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/planiruetsya-postavka-30-tysyach-doz-vaktsiny-sputnik-v-v-abkhaziyu-1036086330.html
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новости, вакцинация от covid-19 в абхазии

Отдельные категории работников могут обязать прививаться от COVID-19 в Абхазии

18:33 27.10.2021 (обновлено: 18:40 27.10.2021)
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от COVID-19 в ТЦ "Ереван Плаза"
Пункт вакцинации от COVID-19 в ТЦ Ереван Плаза - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
/
Перейти в фотобанк
В скором времени Абхазия готовится получить 30 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Вопрос введения обязательной вакцинации для отдельной категории граждан будет рассмотрен членами Координационного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Абхазии.
Предложение вынести этот вопрос на обсуждение было сделано по итогам рабочего совещания премьер-министра Абхазии Александра Анкваб с главным санитарным врачом СЭС республики Людмилой Скорик 27 октября о текущей эпидобстановке.
Обязательная вакцинация рассматривается в отношении работников бюджетной сферы, деятельность которых связана с интенсивными контактами с населением. Ее планируется внедрить в сочетании с ужесточением антиковидных мер, так как ситуация с распространением коронавируса в Абхазии остается сложной, а темпы вакцинации "крайне неудовлетворительными".
На том же совещании было сказано о том, что Абхазия готовится получить 30 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Первая партия вакцины Sputnik V в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
В Абхазии
Планируется поставка 30 тысяч доз вакцины "Спутник V" в Абхазию
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