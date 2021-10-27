https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-ot-covid-19-mogut-vvesti-v-abkhazii-dlya-otdelnykh-grazhdan-1036087279.html

Отдельные категории работников могут обязать прививаться от COVID-19 в Абхазии

Отдельные категории работников могут обязать прививаться от COVID-19 в Абхазии

В скором времени Абхазия готовится получить 30 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". 27.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-27T18:33+0300

2021-10-27T18:33+0300

2021-10-27T18:40+0300

в абхазии

новости

вакцинация от covid-19 в абхазии

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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Вопрос введения обязательной вакцинации для отдельной категории граждан будет рассмотрен членами Координационного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Абхазии.Предложение вынести этот вопрос на обсуждение было сделано по итогам рабочего совещания премьер-министра Абхазии Александра Анкваб с главным санитарным врачом СЭС республики Людмилой Скорик 27 октября о текущей эпидобстановке. Обязательная вакцинация рассматривается в отношении работников бюджетной сферы, деятельность которых связана с интенсивными контактами с населением. Ее планируется внедрить в сочетании с ужесточением антиковидных мер, так как ситуация с распространением коронавируса в Абхазии остается сложной, а темпы вакцинации "крайне неудовлетворительными".На том же совещании было сказано о том, что Абхазия готовится получить 30 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/planiruetsya-postavka-30-tysyach-doz-vaktsiny-sputnik-v-v-abkhaziyu-1036086330.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, вакцинация от covid-19 в абхазии