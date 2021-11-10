https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/abkhaziya-otkroet-posolstvo-v-nikaragua-v-sleduyuschem-godu-1036264186.html

Абхазия откроет посольство в Никарагуа в следующем году

Абхазия откроет посольство в Никарагуа в следующем году

Делегация из Абхазии во главе с министром иностранных дел прибыла в Никарагуа 6 ноября для участия в выборах президента в качестве наблюдателей. 10.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-10T10:25+0300

2021-11-10T10:25+0300

2021-11-10T10:25+0300

мид абхазии

абхазия

даур кове

никарагуа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102886/08/1028860810_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0828d7a661b0dcd81c7d6eb082e19955.jpg

СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Абхазия планирует открыть посольство в Никарагуа в следующем году, заявил глава МИД республики Даур Кове на встрече с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой.Глава МИД уточнил, что в ближайшее время из Абхазии будет направлена делегация для обсуждения конкретных планов сотрудничества.В ходе встречи министр также передал Ортеге письмо от президента Абхазии Аслана Бжания. В нем он поздравляет лидера республики с наступающим днем рождения и выражает уверенность, что "взаимоотношения между странами будут и впредь основаны на взаимном доверии, крепкой дружбе и солидарности".В воскресенье 8 ноября в Никарагуа прошли президентские выборы. По результатам подсчета 97,74% бюллетеней Даниэль Ортега и его жена, вице-президент Росарио Мурильо, победили с подавляющим преимуществом.Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/aslan-bzhaniya-pozdravil-danielya-ortegu-s-pobedoy-na-prezidentskikh-vyborakh--1036251983.html

абхазия

никарагуа

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мид абхазии, абхазия, даур кове, никарагуа