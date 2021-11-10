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Абхазия откроет посольство в Никарагуа в следующем году
Абхазия откроет посольство в Никарагуа в следующем году
Делегация из Абхазии во главе с министром иностранных дел прибыла в Никарагуа 6 ноября для участия в выборах президента в качестве наблюдателей. 10.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Абхазия планирует открыть посольство в Никарагуа в следующем году, заявил глава МИД республики Даур Кове на встрече с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой.Глава МИД уточнил, что в ближайшее время из Абхазии будет направлена делегация для обсуждения конкретных планов сотрудничества.В ходе встречи министр также передал Ортеге письмо от президента Абхазии Аслана Бжания. В нем он поздравляет лидера республики с наступающим днем рождения и выражает уверенность, что "взаимоотношения между странами будут и впредь основаны на взаимном доверии, крепкой дружбе и солидарности".В воскресенье 8 ноября в Никарагуа прошли президентские выборы. По результатам подсчета 97,74% бюллетеней Даниэль Ортега и его жена, вице-президент Росарио Мурильо, победили с подавляющим преимуществом.Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/aslan-bzhaniya-pozdravil-danielya-ortegu-s-pobedoy-na-prezidentskikh-vyborakh--1036251983.html
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мид абхазии, абхазия, даур кове, никарагуа

Абхазия откроет посольство в Никарагуа в следующем году

10:25 10.11.2021
© Sputnik / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Никарагуа
Страны мира. Никарагуа - Sputnik Абхазия, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Мария Плотникова
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Делегация из Абхазии во главе с министром иностранных дел прибыла в Никарагуа 6 ноября для участия в выборах президента в качестве наблюдателей.
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Абхазия планирует открыть посольство в Никарагуа в следующем году, заявил глава МИД республики Даур Кове на встрече с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой.

"В следующем году мы планируем открытие полноценного посольства здесь, <...> это позволит нам еще более динамично развивать наши отношения", – отметил Даур Кове.

Глава МИД уточнил, что в ближайшее время из Абхазии будет направлена делегация для обсуждения конкретных планов сотрудничества.
В ходе встречи министр также передал Ортеге письмо от президента Абхазии Аслана Бжания. В нем он поздравляет лидера республики с наступающим днем рождения и выражает уверенность, что "взаимоотношения между странами будут и впредь основаны на взаимном доверии, крепкой дружбе и солидарности".
Инспекционная поездка Аслана Бжания в Ткуарчал - Sputnik Абхазия, 1920, 09.11.2021
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Аслан Бжания поздравил Даниэля Ортегу с победой на президентских выборах
Вчера, 12:18
В воскресенье 8 ноября в Никарагуа прошли президентские выборы. По результатам подсчета 97,74% бюллетеней Даниэль Ортега и его жена, вице-президент Росарио Мурильо, победили с подавляющим преимуществом.
Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.
В Абхазии
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