https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/aslan-bzhaniya-pozdravil-danielya-ortegu-s-pobedoy-na-prezidentskikh-vyborakh--1036251983.html

Аслан Бжания поздравил Даниэля Ортегу с победой на президентских выборах

Аслан Бжания поздравил Даниэля Ортегу с победой на президентских выборах

Выборы президента прошли в Никарагуа в воскресенье, за ними следили международные наблюдатели, в том числе и из Абхазии. В тот же день столицы Абхазии и... 09.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-09T12:18+0300

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в абхазии

аслан бжания

даниэль ортега

никарагуа

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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Даниэля Ортегу с победой на президентских выборах в Никарагуа, сообщает пресс-служба главы государства."Свидетельствую Вам свое почтение и от себя лично и народа Республики Абхазия сердечно поздравляю Вас с победой на выборах президента Республики Никарагуа. Переизбрание Вас на высшую должность ярко свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, поддержке граждан Республики Никарагуа проводимого Вами курса", – говорится в поздравительном адресе.Бжания отметил, что руководство Абхазии придает особое значение развитию абхазо-никарагуанских отношений, основанных на крепких узах дружбы и взаимопонимании. "Убежден, что межгосударственное сотрудничество, обладающее высоким потенциалом, будет реализовано во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Уверен, совместными усилиями абхазо-никарагуанское взаимодействие будет расширяться и крепнуть на благо наших народов", – написал президент Абхазии.Бжания пожелал избранному президенту Даниэлю Ортеге и его супруге, вице-президенту Росарио Мурильо Самбране, успехов в решении важных для Никарагуа государственных вопросов.

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аслан бжания, даниэль ортега, никарагуа