https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/abkhazskiy-snikers-kak-gotovyat-adzhindzhukhua-1036259259.html

Абхазский сникерс: как готовят аджинджухуа

Абхазский сникерс: как готовят аджинджухуа

Аджинджухуа - традиционное осеннее лакомство. Высококалорийный снек заслужил эпитет "абхазский сникерс". 10.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-10T18:15+0300

2021-11-10T18:15+0300

2021-11-10T18:15+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0a/1036263594_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1dc6e327ad57dda7ad077cec60f74a09.jpg

Десерт очень вкусный и полезный. Готовится он исключительно из натуральных продуктов – виноградного сока, муки и орехов.Ирина Кварчелия из Сухума делает аджинджухуа на продажу. Свое небольшое производство абхазских традиционных лакомств она начала еще будучи студенткой.Аджинджухуа Ирина готовит из натурального виноградного сока, кукурузной муки, фундука или грецкого ореха. Кипящий виноградный сок сгущает мукой, а нанизанный на крепкую нитку орех окунает в эту массу. Затем аджинджухуа подвешивает подсушить на перекладину, после чего снова окунает его в виноградный сок.Связки сушатся несколько дней в проветриваемом месте. Аджинджухуа долго хранится и хорошо переносит перевозку.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/osen-na-vkus-zagotovka-adzhindzhukhua-i-sushenoy-khurmy-v-abkhazii--1036134343.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа