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Абхазский сникерс: как готовят аджинджухуа
Абхазский сникерс: как готовят аджинджухуа
Аджинджухуа - традиционное осеннее лакомство. Высококалорийный снек заслужил эпитет "абхазский сникерс". 10.11.2021, Sputnik Абхазия
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Десерт очень вкусный и полезный. Готовится он исключительно из натуральных продуктов – виноградного сока, муки и орехов.Ирина Кварчелия из Сухума делает аджинджухуа на продажу. Свое небольшое производство абхазских традиционных лакомств она начала еще будучи студенткой.Аджинджухуа Ирина готовит из натурального виноградного сока, кукурузной муки, фундука или грецкого ореха. Кипящий виноградный сок сгущает мукой, а нанизанный на крепкую нитку орех окунает в эту массу. Затем аджинджухуа подвешивает подсушить на перекладину, после чего снова окунает его в виноградный сок.Связки сушатся несколько дней в проветриваемом месте. Аджинджухуа долго хранится и хорошо переносит перевозку.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/osen-na-vkus-zagotovka-adzhindzhukhua-i-sushenoy-khurmy-v-abkhazii--1036134343.html
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видео, мультимедиа

Абхазский сникерс: как готовят аджинджухуа

18:15 10.11.2021
© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
Аджинджухуа - традиционное осеннее лакомство. Высококалорийный снек заслужил эпитет "абхазский сникерс".
Десерт очень вкусный и полезный. Готовится он исключительно из натуральных продуктов – виноградного сока, муки и орехов.
Ирина Кварчелия из Сухума делает аджинджухуа на продажу. Свое небольшое производство абхазских традиционных лакомств она начала еще будучи студенткой.
Аджинджухуа Ирина готовит из натурального виноградного сока, кукурузной муки, фундука или грецкого ореха. Кипящий виноградный сок сгущает мукой, а нанизанный на крепкую нитку орех окунает в эту массу. Затем аджинджухуа подвешивает подсушить на перекладину, после чего снова окунает его в виноградный сок.
Связки сушатся несколько дней в проветриваемом месте. Аджинджухуа долго хранится и хорошо переносит перевозку.
Изготовление аджинджухуа и сушенной хурмы - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2021
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Осень на вкус: заготовка аджинджухуа и сушеной хурмы в Абхазии
3 ноября, 15:25
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