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Автомобиль полностью сгорел в аварии в селе Лыхны
Автомобиль полностью сгорел в аварии в селе Лыхны
Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 08:39 в среду, 10 ноября. 10.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Автомобиль Nissan Skyline врезался в придорожное дерево на автотрассе в селе Лыхны Гудаутского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.Сигнал о происшествии поступил в ведомство утром 10 ноября. В результате аварии автомобиль сгорел полностью. Двоих пострадавших доставили в Гудаутскую ЦРБ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/v-gagre-proizoshlo-smertelnoe-dtp-1036157844.html
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происшествия, авария, мчс абхазии

Автомобиль полностью сгорел в аварии в селе Лыхны

10:55 10.11.2021 (обновлено: 11:38 10.11.2021)
© Foto / Facebook/МЧС АбхазииДТП в Гудаутском районе
ДТП в Гудаутском районе - Sputnik Абхазия, 1920, 10.11.2021
© Foto / Facebook/МЧС Абхазии
Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 08:39 в среду, 10 ноября.
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Автомобиль Nissan Skyline врезался в придорожное дерево на автотрассе в селе Лыхны Гудаутского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
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Сигнал о происшествии поступил в ведомство утром 10 ноября.
© Foto / Facebook/МЧС АбхазииДТП в Гудаутском районе
ДТП в Гудаутском районе - Sputnik Абхазия
1/2
© Foto / Facebook/МЧС Абхазии
ДТП в Гудаутском районе
© Foto / Facebook/МЧС АбхазииДТП в Гудаутском районе
ДТП в Гудаутском районе - Sputnik Абхазия
2/2
© Foto / Facebook/МЧС Абхазии
ДТП в Гудаутском районе
1/2
© Foto / Facebook/МЧС Абхазии
ДТП в Гудаутском районе
2/2
© Foto / Facebook/МЧС Абхазии
ДТП в Гудаутском районе
В результате аварии автомобиль сгорел полностью. Двоих пострадавших доставили в Гудаутскую ЦРБ.
В Абхазии
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