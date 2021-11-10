https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/avtomobil-polnostyu-sgorel-v-avarii-v-sele-lykhny-1036265342.html

Автомобиль полностью сгорел в аварии в селе Лыхны

Автомобиль полностью сгорел в аварии в селе Лыхны

Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 08:39 в среду, 10 ноября. 10.11.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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авария

мчс абхазии

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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Автомобиль Nissan Skyline врезался в придорожное дерево на автотрассе в селе Лыхны Гудаутского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.Сигнал о происшествии поступил в ведомство утром 10 ноября. В результате аварии автомобиль сгорел полностью. Двоих пострадавших доставили в Гудаутскую ЦРБ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/v-gagre-proizoshlo-smertelnoe-dtp-1036157844.html

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происшествия, авария, мчс абхазии