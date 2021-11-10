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Автомобиль полностью сгорел в аварии в селе Лыхны
Автомобиль полностью сгорел в аварии в селе Лыхны
Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 08:39 в среду, 10 ноября. 10.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-10T10:55+0300
2021-11-10T10:55+0300
2021-11-10T11:38+0300
в абхазии
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авария
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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Автомобиль Nissan Skyline врезался в придорожное дерево на автотрассе в селе Лыхны Гудаутского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.Сигнал о происшествии поступил в ведомство утром 10 ноября. В результате аварии автомобиль сгорел полностью. Двоих пострадавших доставили в Гудаутскую ЦРБ.
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происшествия, авария, мчс абхазии
Автомобиль полностью сгорел в аварии в селе Лыхны
10:55 10.11.2021 (обновлено: 11:38 10.11.2021)
Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 08:39 в среду, 10 ноября.
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Автомобиль Nissan Skyline врезался в придорожное дерево на автотрассе в селе Лыхны Гудаутского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Сигнал о происшествии поступил в ведомство утром 10 ноября.
В результате аварии автомобиль сгорел полностью. Двоих пострадавших доставили в Гудаутскую ЦРБ.