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Более 120 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Более 120 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 32906 человек. Зарегистрировано 480 летальных случаев. Выздоровели 27688... 10.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-10T23:04+0300
2021-11-10T23:04+0300
2021-11-10T23:04+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
абхазия
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СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 126 человек из 455 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 71 пациент, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 24, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 109 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/aslan-bzhaniya-proveril-rabotu-gudautskogo-kovidnogo-gospitalya-1036271599.html
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медицина, абхазия
Более 120 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 32906 человек. Зарегистрировано 480 летальных случаев. Выздоровели 27688 человек.
СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 126 человек из 455 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 71 пациент, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 24, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 109 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.