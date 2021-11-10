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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/bolee-120-novykh-sluchaev-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii-1036276622.html
Более 120 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Более 120 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 32906 человек. Зарегистрировано 480 летальных случаев. Выздоровели 27688... 10.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-10T23:04+0300
2021-11-10T23:04+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
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СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 126 человек из 455 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 71 пациент, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 24, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 109 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/aslan-bzhaniya-proveril-rabotu-gudautskogo-kovidnogo-gospitalya-1036271599.html
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медицина, абхазия

Более 120 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

23:04 10.11.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСдача экспресс-тестов на COVID-19 в ГУМе
Сдача экспресс-тестов на COVID-19 в ГУМе - Sputnik Абхазия, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 32906 человек. Зарегистрировано 480 летальных случаев. Выздоровели 27688 человек.
СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 126 человек из 455 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Президент Абхазии Аслан Бжания проводит выездное совещание с активом Гудаутского района - Sputnik Абхазия, 1920, 10.11.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Аслан Бжания проверил работу Гудаутского ковидного госпиталя
15:45
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 71 пациент, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 24, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 109 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.
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