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Бжания поздравил сотрудников МВД со 100-летним юбилеем ведомства
Бжания поздравил сотрудников МВД со 100-летним юбилеем ведомства
День милиции берет начало с 10 ноября 1917 года. Тогда Советская власть приняла постановление НКВД РСФСР "О рабочей милиции", создав силовую структуру. Это... 10.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-10T11:45+0300
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в абхазии
мвд абхазии
аслан бжания
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СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников и ветеранов МВД со 100-летием со дня создания органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Он добавил, что сотрудники органов внутренних дел стоят на страже Закона, общественного правопорядка и безопасности. "На вас лежит огромная ответственность продолжать те славные традиции, которые были заложены вашими предшественниками. Сотрудники органов внутренних дел должны всегда помнить, что они являются опорой и поддержкой для общества. От профессионализма каждого из вас зависит доверие граждан Абхазии к правоохранительной системе", - обратился к сотрудникам МВД президент. Бжания также напомнил о тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей, подчеркнув, что светлая память о героях всегда будет жива. День милиции берет начало с 10 ноября 1917 года. Тогда Советская власть приняла постановление НКВД РСФСР "О рабочей милиции", создав силовую структуру. Это событие начали отмечать с 1962 года, а на официальном уровне впервые празднование прошло в 1980 году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/stoletie-abkhazskoy-militsii-otmetyat-s-uchetom-antikovidnykh-ogranicheniy--1036088158.html
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мвд абхазии, аслан бжания
Бжания поздравил сотрудников МВД со 100-летним юбилеем ведомства
11:45 10.11.2021 (обновлено: 12:05 10.11.2021)
День милиции берет начало с 10 ноября 1917 года. Тогда Советская власть приняла постановление НКВД РСФСР "О рабочей милиции", создав силовую структуру. Это событие начали отмечать с 1962 года, а на официальном уровне впервые празднование прошло в 1980 году.
СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников и ветеранов МВД со 100-летием со дня создания органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"История абхазской милиции – это история людей, посвятивших свои жизни одной из самых благородных и в то же время опасных профессий. Мужественность, доблесть, верность службе – эти качества всегда были присущи сотрудникам органов внутренних дел", - отметил президент.
Он добавил, что сотрудники органов внутренних дел стоят на страже Закона, общественного правопорядка и безопасности.
"На вас лежит огромная ответственность продолжать те славные традиции, которые были заложены вашими предшественниками. Сотрудники органов внутренних дел должны всегда помнить, что они являются опорой и поддержкой для общества. От профессионализма каждого из вас зависит доверие граждан Абхазии к правоохранительной системе", - обратился к сотрудникам МВД президент.
Бжания также напомнил о тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей, подчеркнув, что светлая память о героях всегда будет жива.
День милиции берет начало с 10 ноября 1917 года. Тогда Советская власть приняла постановление НКВД РСФСР "О рабочей милиции", создав силовую структуру. Это событие начали отмечать с 1962 года, а на официальном уровне впервые празднование прошло в 1980 году.