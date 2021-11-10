https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/bzhaniya-pozdravil-sotrudnikov-mvd-so-100-letnim-yubileem-vedomstva-1036266201.html

Бжания поздравил сотрудников МВД со 100-летним юбилеем ведомства

Бжания поздравил сотрудников МВД со 100-летним юбилеем ведомства

День милиции берет начало с 10 ноября 1917 года. Тогда Советская власть приняла постановление НКВД РСФСР "О рабочей милиции", создав силовую структуру. Это... 10.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-10T11:45+0300

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в абхазии

мвд абхазии

аслан бжания

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СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников и ветеранов МВД со 100-летием со дня создания органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Он добавил, что сотрудники органов внутренних дел стоят на страже Закона, общественного правопорядка и безопасности. "На вас лежит огромная ответственность продолжать те славные традиции, которые были заложены вашими предшественниками. Сотрудники органов внутренних дел должны всегда помнить, что они являются опорой и поддержкой для общества. От профессионализма каждого из вас зависит доверие граждан Абхазии к правоохранительной системе", - обратился к сотрудникам МВД президент. Бжания также напомнил о тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей, подчеркнув, что светлая память о героях всегда будет жива. День милиции берет начало с 10 ноября 1917 года. Тогда Советская власть приняла постановление НКВД РСФСР "О рабочей милиции", создав силовую структуру. Это событие начали отмечать с 1962 года, а на официальном уровне впервые празднование прошло в 1980 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/stoletie-abkhazskoy-militsii-otmetyat-s-uchetom-antikovidnykh-ogranicheniy--1036088158.html

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мвд абхазии, аслан бжания