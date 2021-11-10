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Бжания рассказал о ликвидации последствий стихии в Гудаутском районе
Бжания рассказал о ликвидации последствий стихии в Гудаутском районе
Этим летом в Абхазии ураганный ветер и наводнения нанесли колоссальный ущерб инфраструктуре, бизнесу, частному сектору. 10.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-10T13:31+0300
2021-11-10T13:31+0300
2021-11-10T14:00+0300
в абхазии
гудаутский район
аслан бжания
разгул стихии
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ГУДАУТА, 10 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Аслан Бжания в ходе выездного совещания в администрации Гудауты отметил, что в районе от стихийных бедствий пострадали 365 человек, ущерб нанесен в объеме около 51 миллиона рублей. Президент заявил, что проблема ликвидации ущерба будет решена в ближайшие несколько месяцев. Он добавил, что по Абхазии ущерб составил более 200 миллионов рублей, и напомнил, что республика обратилась за финансовой поддержкой в Российскую Федерацию. Сильный ураган обрушился на Абхазию вечером 4 июля, снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210917/Vlasti-Sukhumskogo-rayona-rasskazali-o-rabotakh-po-likvidatsii-uscherba-ot-stikhii-1033223671.html
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гудаутский район, аслан бжания, разгул стихии
Бжания рассказал о ликвидации последствий стихии в Гудаутском районе
13:31 10.11.2021 (обновлено: 14:00 10.11.2021)
Этим летом в Абхазии ураганный ветер и наводнения нанесли колоссальный ущерб инфраструктуре, бизнесу, частному сектору.
ГУДАУТА, 10 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Аслан Бжания в ходе выездного совещания в администрации Гудауты отметил, что в районе от стихийных бедствий пострадали 365 человек, ущерб нанесен в объеме около 51 миллиона рублей.
Президент заявил, что проблема ликвидации ущерба будет решена в ближайшие несколько месяцев.
Он добавил, что по Абхазии ущерб составил более 200 миллионов рублей, и напомнил, что республика обратилась за финансовой поддержкой в Российскую Федерацию.
"Я предполагаю, что к концу года мы эти деньги получим", – сказал Бжания.
Сильный ураган
обрушился на Абхазию вечером 4 июля, снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии.