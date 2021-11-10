https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/glava-minzdrava-rossii-rasskazal-o-rabote-s-voz-po-priznaniyu-vaktsiny-sputnik-v-1036266593.html

Глава Минздрава России рассказал о работе с ВОЗ по признанию вакцины "Спутник V"

Глава Минздрава России рассказал о работе с ВОЗ по признанию вакцины "Спутник V"

"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50% населения Земли. 10.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что работа с Всемирной организацией здравоохранения о признании российской вакцины от COVID-19 двигается в позитивную сторону. Об этом пишет РИА Новости. "Процесс идет, работа с ВОЗом двигается в позитивную сторону", - сказал он.Даты визита ВОЗ согласовываются производителями и экспертами, добавил министр.Российская вакцина "Спутник V" занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. В июне экспертная группа ВОЗ по итогам инспекций, проведенных в России, высказала ряд замечаний по производству вакцины "Спутник V" на предприятии "Фармстандарт-УфаВИТА", в основном они связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов. В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/udar-po-koronavirusu-nazvano-sredstvo-kotoroe-ostanovit-pandemiyu-covid-19-1036218475.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/gintsburg-prizval-vvesti-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-1036262683.html

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