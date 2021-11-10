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Глава Минздрава России рассказал о работе с ВОЗ по признанию вакцины "Спутник V"
Глава Минздрава России рассказал о работе с ВОЗ по признанию вакцины "Спутник V"
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50% населения Земли. 10.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-10T12:10+0300
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СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что работа с Всемирной организацией здравоохранения о признании российской вакцины от COVID-19 двигается в позитивную сторону. Об этом пишет РИА Новости. "Процесс идет, работа с ВОЗом двигается в позитивную сторону", - сказал он.Даты визита ВОЗ согласовываются производителями и экспертами, добавил министр.Российская вакцина "Спутник V" занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. В июне экспертная группа ВОЗ по итогам инспекций, проведенных в России, высказала ряд замечаний по производству вакцины "Спутник V" на предприятии "Фармстандарт-УфаВИТА", в основном они связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов. В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/udar-po-koronavirusu-nazvano-sredstvo-kotoroe-ostanovit-pandemiyu-covid-19-1036218475.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/gintsburg-prizval-vvesti-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-1036262683.html
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воз, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Глава Минздрава России рассказал о работе с ВОЗ по признанию вакцины "Спутник V"
12:10 10.11.2021 (обновлено: 12:11 10.11.2021)
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50% населения Земли.
СУХУМ, 10 ноя - Sputnik
. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что работа с Всемирной организацией здравоохранения о признании российской вакцины от COVID-19 двигается в позитивную сторону. Об этом пишет РИА Новости.
"Процесс идет, работа с ВОЗом двигается в позитивную сторону", - сказал он.
Даты визита ВОЗ согласовываются производителями и экспертами, добавил министр.
Российская вакцина "Спутник V" занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян.
В июне экспертная группа ВОЗ по итогам инспекций, проведенных в России, высказала ряд замечаний по производству вакцины "Спутник V" на предприятии "Фармстандарт-УфаВИТА", в основном они связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов.
В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры.