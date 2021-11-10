https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/khochetsya-nesti-svet-lyudyam-ana-agrba-rasskazala-ob-uchastii-v-shou-golos-1036258189.html

"Хочется нести свет людям": Ана Агрба рассказала об участии в шоу "Голос"

"Хочется нести свет людям": Ана Агрба рассказала об участии в шоу "Голос"

Певица из Абхазии Ана Агрба прошла слепые прослушивания на музыкальном шоу "Голос" Первого канала. Она продолжит участие в вокальном конкурсе в команде Леонида... 10.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-10T19:55+0300

2021-11-10T19:55+0300

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в абхазии

культура

вокал

музыка

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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Своим творчеством мне хочется нести свет людям, сделать чью-то жизнь лучше, рассказала в интервью радио Sputnik певица Ана Агрба.Агрба рассказала, что пробовала участвовать в телешоу "Голос" еще в 2018 году, тогда анкету на Первый канал послала ее сестра."Меня пригласили на кастинг, я приехала. Я была абсолютно не готова морально, так как на тот момент я уже окончила вуз и имела опыт на сцене, но не было целостности. Репертуар должен соответствовать твоему образу, нутру, личности, а я не могла понять, какой я артист. Я была не уверена в том, что я делаю. Спустя время я поняла, что я несу со сцены, какой у меня посыл, стиль, образ", – рассказала она.По словам участницы, вопреки всеобщему мнению, с участниками "Голоса" не занимаются вокалом. Аранжировки для песен утверждаются наставником команды через редакторов, встретиться с наставником напрямую удается редко.Ана рассказала, что до личного знакомства со своим наставником певцом Леонидом Агутиным она боялась недопонимания из-за разницы в возрасте."На самом деле он раскрылся с другой стороны и напомнил мне папу. Мне было очень приятно слушать его, и я не могла поверить, что я сижу напротив него и он рассказывает о своем творческом пути", - добавила она.Артистка призналась, что не любит формат конкурсов и ее всегда смущала конкуренция."Я не люблю кому-то что-то доказывать, толкаться локтями. Участие в шоу "Голос" было для меня возможностью выйти на большую аудиторию, познакомиться с большим количеством музыкантов", – объяснила она.Помимо участия в шоу, девушка работает в кавер-группе, занимается сольной карьерой и выступает с джазовыми оркестрами в Санкт-Петербурге.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/pevitsa-iz-abkhazii-ana-agrba-vystupila-na-shou-golos-1036217261.html

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