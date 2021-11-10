Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/khochetsya-nesti-svet-lyudyam-ana-agrba-rasskazala-ob-uchastii-v-shou-golos-1036258189.html
"Хочется нести свет людям": Ана Агрба рассказала об участии в шоу "Голос"
"Хочется нести свет людям": Ана Агрба рассказала об участии в шоу "Голос"
Певица из Абхазии Ана Агрба прошла слепые прослушивания на музыкальном шоу "Голос" Первого канала. Она продолжит участие в вокальном конкурсе в команде Леонида... 10.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-10T19:55+0300
2021-11-10T19:55+0300
в абхазии
культура
вокал
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/09/1036259466_0:57:960:597_1920x0_80_0_0_617d9027445098aee6e3b3f3c740c1b1.jpg
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Своим творчеством мне хочется нести свет людям, сделать чью-то жизнь лучше, рассказала в интервью радио Sputnik певица Ана Агрба.Агрба рассказала, что пробовала участвовать в телешоу "Голос" еще в 2018 году, тогда анкету на Первый канал послала ее сестра."Меня пригласили на кастинг, я приехала. Я была абсолютно не готова морально, так как на тот момент я уже окончила вуз и имела опыт на сцене, но не было целостности. Репертуар должен соответствовать твоему образу, нутру, личности, а я не могла понять, какой я артист. Я была не уверена в том, что я делаю. Спустя время я поняла, что я несу со сцены, какой у меня посыл, стиль, образ", – рассказала она.По словам участницы, вопреки всеобщему мнению, с участниками "Голоса" не занимаются вокалом. Аранжировки для песен утверждаются наставником команды через редакторов, встретиться с наставником напрямую удается редко.Ана рассказала, что до личного знакомства со своим наставником певцом Леонидом Агутиным она боялась недопонимания из-за разницы в возрасте."На самом деле он раскрылся с другой стороны и напомнил мне папу. Мне было очень приятно слушать его, и я не могла поверить, что я сижу напротив него и он рассказывает о своем творческом пути", - добавила она.Артистка призналась, что не любит формат конкурсов и ее всегда смущала конкуренция."Я не люблю кому-то что-то доказывать, толкаться локтями. Участие в шоу "Голос" было для меня возможностью выйти на большую аудиторию, познакомиться с большим количеством музыкантов", – объяснила она.Помимо участия в шоу, девушка работает в кавер-группе, занимается сольной карьерой и выступает с джазовыми оркестрами в Санкт-Петербурге.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/pevitsa-iz-abkhazii-ana-agrba-vystupila-na-shou-golos-1036217261.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/09/1036259466_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_19be4459aad41dd2d72ca309771e611f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, вокал, музыка

"Хочется нести свет людям": Ана Агрба рассказала об участии в шоу "Голос"

19:55 10.11.2021
© Foto / Facebook/Ana AgrbaАна Агрба
Ана Агрба - Sputnik Абхазия, 1920, 10.11.2021
© Foto / Facebook/Ana Agrba
Певица из Абхазии Ана Агрба прошла слепые прослушивания на музыкальном шоу "Голос" Первого канала. Она продолжит участие в вокальном конкурсе в команде Леонида Агутина.
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Своим творчеством мне хочется нести свет людям, сделать чью-то жизнь лучше, рассказала в интервью радио Sputnik певица Ана Агрба.
Агрба рассказала, что пробовала участвовать в телешоу "Голос" еще в 2018 году, тогда анкету на Первый канал послала ее сестра.
"Меня пригласили на кастинг, я приехала. Я была абсолютно не готова морально, так как на тот момент я уже окончила вуз и имела опыт на сцене, но не было целостности. Репертуар должен соответствовать твоему образу, нутру, личности, а я не могла понять, какой я артист. Я была не уверена в том, что я делаю. Спустя время я поняла, что я несу со сцены, какой у меня посыл, стиль, образ", – рассказала она.
Микрофон на сцене - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
В Абхазии
Певица из Абхазии Ана Агрба выступила на шоу "Голос"
5 ноября, 23:23
По словам участницы, вопреки всеобщему мнению, с участниками "Голоса" не занимаются вокалом. Аранжировки для песен утверждаются наставником команды через редакторов, встретиться с наставником напрямую удается редко.

"Тут априори не может идти речи о неподготовленных личностях. Из десятков тысяч претендентов к слепым прослушиваниям допускается чуть более ста человек. Приходя на кастинг, ты приносишь свой продукт, то, что ты из себя представляешь, и продюсеры уже решают, подходишь ли ты под формат шоу или нет", - сказала Агрба.

Ана рассказала, что до личного знакомства со своим наставником певцом Леонидом Агутиным она боялась недопонимания из-за разницы в возрасте.
"На самом деле он раскрылся с другой стороны и напомнил мне папу. Мне было очень приятно слушать его, и я не могла поверить, что я сижу напротив него и он рассказывает о своем творческом пути", - добавила она.
Артистка призналась, что не любит формат конкурсов и ее всегда смущала конкуренция.
"Я не люблю кому-то что-то доказывать, толкаться локтями. Участие в шоу "Голос" было для меня возможностью выйти на большую аудиторию, познакомиться с большим количеством музыкантов", – объяснила она.
Помимо участия в шоу, девушка работает в кавер-группе, занимается сольной карьерой и выступает с джазовыми оркестрами в Санкт-Петербурге.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:25Абхазия и Кабардино-Балкария возобновят автобусное сообщение
19:55"Хочется нести свет людям": Ана Агрба рассказала об участии в шоу "Голос"
19:32Президент оценил ход работ по Инвестпрограмме в Гудаутском районе
19:10Турбаза: Соломко и Чурина о потенциале гастротуризма в Абхазии
18:45Тест на протест: что показал последний митинг в Сухуме
17:45Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 ноября
17:15Минобороны России заявило о росте интенсивности полетов НАТО над Черным морем
16:45Профессор Патико Алан скончался на 87-м году жизни
16:15В Китае зреет новая угроза — всей мировой экономике
15:45Аслан Бжания проверил работу Гудаутского ковидного госпиталя
14:50В ВОЗ рассказали, когда будет объявлен конец пандемии коронавируса
14:19Бизнес в Гудаутском районе сможет участвовать в программе льготного кредитования
14:02Бжания потребовал от глав сел Гудаутского района увеличить собираемость за электроэнергию
13:31Бжания рассказал о ликвидации последствий стихии в Гудаутском районе
13:17Гражданин и начальник: Кокоскир о выявлении незаконных подключений к электросетям
13:05Глава Гудаутского района доложил президенту об исполнении бюджета
12:10Глава Минздрава России рассказал о работе с ВОЗ по признанию вакцины "Спутник V"
11:45Бжания поздравил сотрудников МВД со 100-летним юбилеем ведомства
10:55Автомобиль полностью сгорел в аварии в селе Лыхны
10:25Абхазия откроет посольство в Никарагуа в следующем году