https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/khochetsya-nesti-svet-lyudyam-ana-agrba-rasskazala-ob-uchastii-v-shou-golos-1036258189.html
"Хочется нести свет людям": Ана Агрба рассказала об участии в шоу "Голос"
"Хочется нести свет людям": Ана Агрба рассказала об участии в шоу "Голос"
Певица из Абхазии Ана Агрба прошла слепые прослушивания на музыкальном шоу "Голос" Первого канала. Она продолжит участие в вокальном конкурсе в команде Леонида... 10.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-10T19:55+0300
2021-11-10T19:55+0300
2021-11-10T19:55+0300
в абхазии
культура
вокал
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/09/1036259466_0:57:960:597_1920x0_80_0_0_617d9027445098aee6e3b3f3c740c1b1.jpg
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Своим творчеством мне хочется нести свет людям, сделать чью-то жизнь лучше, рассказала в интервью радио Sputnik певица Ана Агрба.Агрба рассказала, что пробовала участвовать в телешоу "Голос" еще в 2018 году, тогда анкету на Первый канал послала ее сестра."Меня пригласили на кастинг, я приехала. Я была абсолютно не готова морально, так как на тот момент я уже окончила вуз и имела опыт на сцене, но не было целостности. Репертуар должен соответствовать твоему образу, нутру, личности, а я не могла понять, какой я артист. Я была не уверена в том, что я делаю. Спустя время я поняла, что я несу со сцены, какой у меня посыл, стиль, образ", – рассказала она.По словам участницы, вопреки всеобщему мнению, с участниками "Голоса" не занимаются вокалом. Аранжировки для песен утверждаются наставником команды через редакторов, встретиться с наставником напрямую удается редко.Ана рассказала, что до личного знакомства со своим наставником певцом Леонидом Агутиным она боялась недопонимания из-за разницы в возрасте."На самом деле он раскрылся с другой стороны и напомнил мне папу. Мне было очень приятно слушать его, и я не могла поверить, что я сижу напротив него и он рассказывает о своем творческом пути", - добавила она.Артистка призналась, что не любит формат конкурсов и ее всегда смущала конкуренция."Я не люблю кому-то что-то доказывать, толкаться локтями. Участие в шоу "Голос" было для меня возможностью выйти на большую аудиторию, познакомиться с большим количеством музыкантов", – объяснила она.Помимо участия в шоу, девушка работает в кавер-группе, занимается сольной карьерой и выступает с джазовыми оркестрами в Санкт-Петербурге.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/pevitsa-iz-abkhazii-ana-agrba-vystupila-na-shou-golos-1036217261.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/09/1036259466_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_19be4459aad41dd2d72ca309771e611f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, вокал, музыка
"Хочется нести свет людям": Ана Агрба рассказала об участии в шоу "Голос"
Певица из Абхазии Ана Агрба прошла слепые прослушивания на музыкальном шоу "Голос" Первого канала. Она продолжит участие в вокальном конкурсе в команде Леонида Агутина.
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Своим творчеством мне хочется нести свет людям, сделать чью-то жизнь лучше, рассказала в интервью радио Sputnik певица Ана Агрба.
Агрба рассказала, что пробовала участвовать в телешоу "Голос" еще в 2018 году, тогда анкету на Первый канал послала ее сестра.
"Меня пригласили на кастинг, я приехала. Я была абсолютно не готова морально, так как на тот момент я уже окончила вуз и имела опыт на сцене, но не было целостности. Репертуар должен соответствовать твоему образу, нутру, личности, а я не могла понять, какой я артист. Я была не уверена в том, что я делаю. Спустя время я поняла, что я несу со сцены, какой у меня посыл, стиль, образ", – рассказала она.
По словам участницы, вопреки всеобщему мнению, с участниками "Голоса" не занимаются вокалом. Аранжировки для песен утверждаются наставником команды через редакторов, встретиться с наставником напрямую удается редко.
"Тут априори не может идти речи о неподготовленных личностях. Из десятков тысяч претендентов к слепым прослушиваниям допускается чуть более ста человек. Приходя на кастинг, ты приносишь свой продукт, то, что ты из себя представляешь, и продюсеры уже решают, подходишь ли ты под формат шоу или нет", - сказала Агрба.
Ана рассказала, что до личного знакомства со своим наставником певцом Леонидом Агутиным она боялась недопонимания из-за разницы в возрасте.
"На самом деле он раскрылся с другой стороны и напомнил мне папу. Мне было очень приятно слушать его, и я не могла поверить, что я сижу напротив него и он рассказывает о своем творческом пути", - добавила она.
Артистка призналась, что не любит формат конкурсов и ее всегда смущала конкуренция.
"Я не люблю кому-то что-то доказывать, толкаться локтями. Участие в шоу "Голос" было для меня возможностью выйти на большую аудиторию, познакомиться с большим количеством музыкантов", – объяснила она.
Помимо участия в шоу, девушка работает в кавер-группе, занимается сольной карьерой и выступает с джазовыми оркестрами в Санкт-Петербурге.