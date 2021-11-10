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https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/professor-patiko-alan-skonchalsya-na-87-m-godu-zhizni-1036271979.html
Профессор Патико Алан скончался на 87-м году жизни
Профессор Патико Алан скончался на 87-м году жизни
Патико Алан был почетным профессором Абхазского государственного университета, заслуженным работником сельского хозяйства, науки и образования, заслуженным... 10.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-10T16:45+0300
2021-11-10T16:45+0300
в абхазии
наука
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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. На 87-м году жизни скончался почетный профессор Абхазского государственного университета, кандидат сельскохозяйственных наук Патико Алан, сообщили Sputnik коллеги профессора."Это был корифей аграрной науки Абхазии, человек с большой буквы, старой советской закалки, был новатором. Он стоял у истоков нашей кафедры (кафедра агрономии - прим.). Создание нашей кафедры – конечно же, заслуга Патико Багратовича. Для университета это огромная потеря. Ученые такого ранга на вес золота. Жаль, что от нас уходят такие личности", – отметила заведующая кафедрой агрономии Кама Чукбар.Патико Алан был почетным профессором Абхазского государственного университета, заслуженным работником сельского хозяйства, науки и образования, заслуженным работником высшей школы Абхазии, кандидатом сельскохозяйственных наук.Под его руководством в Абхазии были созданы новые научные, производственные и учебные учреждения. Это и Абхазская токсикологическая лаборатория Всесоюзного НИИ защиты растений, Абхазская лаборатория гербицидов Всесоюзного НИИ чая и субтропических культур, Абхазское научно-производственное объединение субтропических культур, Российско-абхазское многопрофильное учебное заведение – Сухумский филиал Новочеркасского государственного промышленно-гуманитарного колледжа, Абхазский научно-исследовательский институт сельского хозяйства.Патико Алан является автором более сорока научных публикаций. Его работы по токсикологии и физиологии растений переведены на английский и немецкий языки.Награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/za-mir-i-razvitie-otkrytiya-i-izobreteniya-abkhazskikh-uchenykh-1036262992.html
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наука

Профессор Патико Алан скончался на 87-м году жизни

16:45 10.11.2021
© Foto / сайт Национальной библиотеки РАПатико Алан
Патико Алан - Sputnik Абхазия, 1920, 10.11.2021
© Foto / сайт Национальной библиотеки РА
Патико Алан был почетным профессором Абхазского государственного университета, заслуженным работником сельского хозяйства, науки и образования, заслуженным работником высшей школы Абхазии, кандидатом сельскохозяйственных наук.
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. На 87-м году жизни скончался почетный профессор Абхазского государственного университета, кандидат сельскохозяйственных наук Патико Алан, сообщили Sputnik коллеги профессора.
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"Это был корифей аграрной науки Абхазии, человек с большой буквы, старой советской закалки, был новатором. Он стоял у истоков нашей кафедры (кафедра агрономии - прим.). Создание нашей кафедры – конечно же, заслуга Патико Багратовича. Для университета это огромная потеря. Ученые такого ранга на вес золота. Жаль, что от нас уходят такие личности", – отметила заведующая кафедрой агрономии Кама Чукбар.
Патико Алан был почетным профессором Абхазского государственного университета, заслуженным работником сельского хозяйства, науки и образования, заслуженным работником высшей школы Абхазии, кандидатом сельскохозяйственных наук.
С 1959 по 1992 годы им было изучено в лабораториях и производственных условиях более 100 различных химических препаратов и соединений, более 30 из них были внедрены в производство.
Под его руководством в Абхазии были созданы новые научные, производственные и учебные учреждения. Это и Абхазская токсикологическая лаборатория Всесоюзного НИИ защиты растений, Абхазская лаборатория гербицидов Всесоюзного НИИ чая и субтропических культур, Абхазское научно-производственное объединение субтропических культур, Российско-абхазское многопрофильное учебное заведение – Сухумский филиал Новочеркасского государственного промышленно-гуманитарного колледжа, Абхазский научно-исследовательский институт сельского хозяйства.
Патико Алан является автором более сорока научных публикаций. Его работы по токсикологии и физиологии растений переведены на английский и немецкий языки.
Награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.
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