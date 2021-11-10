https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/za-mir-i-razvitie-otkrytiya-i-izobreteniya-abkhazskikh-uchenykh-1036262992.html

За мир и развитие: открытия и изобретения абхазских ученых

За мир и развитие: открытия и изобретения абхазских ученых

Всемирный день науки за мир и развитие отмечается ежегодно 10 ноября. Праздник призван подчеркнуть важную роль науки в обществе и повседневной жизни. 10.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-10T09:15+0300

2021-11-10T09:15+0300

2021-11-10T10:13+0300

в абхазии

наука

ученые

сфти

сухумский питомник обезьян нииэпит

открытия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101374/27/1013742786_0:217:2871:1832_1920x0_80_0_0_3ce7aff3653807e1e922e6275e6e45de.jpg

26 марта 1997 года президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба издал указ "Об образовании Академии наук Республики Абхазия". 30 октября 1997 года был избран первый состав Академии наук Абхазии. Sputnik рассказывает, какой вклад в развитие науки внесли абхазские ученые.SputnikОткрытие Алеко ГварамияЗнаменитый абхазский ученый Алеко Гварамия в 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Исследование некоторых классов квазигрупп с тождествами". Исследования Гварамия получили высокую оценку.В дальнейшем он продолжил научные исследования связи теории квазигрупп с абстрактной теорией автоматов, которые открывают новое, перспективное направление в прикладных вопросах математики.Исследования квазигрупп используются в практической науке, в машиностроении, приборостроении, создании электронной техники и так далее.Алеко Гварамия — ректор Абхазского государственного университета, действительный член Абхазской и Российской академий наук, почетный профессор МГУ имени Михаила Ломоносова, член Оксфордского академического союза и других организаций. Сегодня академик РАЕН.Открытие в Новоафонской пещереГруппа ученых в рамках реализации совместного российско-абхазского проекта при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований провела исследования в Новоафонской пещере.Исследования начались в 2014 году, в 2017 году в пещере был обнаружен сернокислотный спелеогенез."Суть этого открытия состоит в следующем – изучая минералогический состав внутренней полости Новоафонской пещеры, удалось установить, что имеются следы минералов, которые показывают, что огромные полости Новоафонской пещеры были сформированы не только за счет обычных вод, которые формируют карстовые полости, оказалось, что в истории формирования Новоафонской пещеры был период, когда пещера была заполнена горячими сероводородными водами", — рассказал директор Института экологии, член экспедиции Роман Дбар.В результате испарения на сводах пещеры образовывалась серная кислота, которая ускорила процесс формирования гигантских полостей, добавил ученый.Новая вакцина против коклюшаНаучно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии разрабатывал новую вакцину против коклюша на протяжении пяти лет и представил ее в 2017 году."Исследования проводились на обезьянах, после этого препарат был принят Минздравом России, затем начались испытания на людях. Это долгий процесс, чтобы новый препарат вошел в розничную торговлю, нужно много лет", — говорит директор НИИЭПиТ Зураб Миквабия.По его словам, новый препарат намного эффективней, чем старый. Разработкой новой вакцины против коклюша занимались Зинаида Шевцова, Алиса Матуа совместно с Московским институтом имени Гамалеи.Гормональный препарат ДГЭАВ лаборатории Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии разработали новый гормональный препарат ДГЭА."С применением нового гормонального препарата улучшилось общее состояние обезьян, у старых самцов начало появляться потомство. У обезьян появился шерстистый покров, который был утерян", — рассказал директор НИИЭПиТ Зураб Миквабия.Препарат ДГЭА – это гормон, отвечающий за регулирование большинства важнейших процессов, протекающих в организме человека.Информация о том, что ученые НИИЭПиТ Академии наук Абхазии работают над созданием средства для продления молодости — гормона дегидроэпиандростерон (ДГЭА) появилась в 2015 году. Сейчас продолжается испытание препарата на обезьянах.Дегидроэпиандростерон обеспечивает баланс всех человеческих гормонов. И у мужчин, и у женщин он вырабатывается примерно до сорока лет.Извлечение эфирных маселУченые Сухумского физико-технического института изобрели новую технологию извлечения эфирных масел из растений с помощью сверхвысокочастотного излучения."Сырье загружается в контейнер, после чего оно нагревается микроволновым излучением до 97 градусов. Образующийся вследствие этого процесса пар конденсируется", — объяснил принцип извлечения эфирного масла молодой ученый. Это новый метод применения сверхвысокочастотного излучения энергии для экстракции ценных веществ из растительного сырья, добавил Алхас Марколия.На опытном образце СВЧ-экстрактора, в который помещается до 50 килограммов сырья, уже был получен ряд образцов эфирных масел: эвкалиптового, лаврового и гераневого. Эфирные масла, по словам специалиста, используются во многих отраслях промышленности — парфюмерии, пищевой промышленности и медицине.О производстве эфирного масла рассказала сотрудник СФТИ>>Волшебное зелье из хлореллыВ Научно-исследовательском институте экспериментальной патологии и терапии весной 2019 года начали выращивать уникальную пресноводную водоросль - хлореллу. Ученые утверждают, что это настоящее "волшебное зелье", которое лечит болезни, очищает водоемы, способствует развитию растений и животных.Инициаторами проекта разведения и исследования возможностей хлореллы стали сочинские ученые Анна Туманова и Татьяна Горбунова.В России многие работают с хлореллой. Кто-то ее использует в медицине, кто-то в сельском хозяйстве, кто-то для очистки прудов. Но уникальность разработок в НИИЭПиТе в том, что ученые впервые решили создать комплексный проект применение водоросли во всех возможных сферах. Конечная цель авторов – создание в Абхазии экологичной среды, основанной на пресноводной водоросли.Одноклеточная панацея: над чем в Сухуме "колдуют" ученые Абхазии и России>>В структуру Академии наук Абхазии входят: Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа; Институт ботаники; НИИ экспериментальной патологии и терапии; Научно-исследовательский центр курортологии и нетрадиционной медицины; Сухумский гидро-физический институт; Сухумский физико-технический институт; НИИ сельского хозяйства; Институт экологии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20170907/matematika-zhizni-ko-dnyu-rozhdeniya-rektora-agu-aleko-gvaramiya-1021821155.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20160621/1018790701.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20191004/Uchenyy-obyasnil-kak-po-stalagmitam-Novoafonskoy-peschery-uznayut-o-klimate-buduschego-1028528883.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20201106/V-NIIEPiT-Abkhazii-raskazali-kak-ispytyvayut-vaktsinu-ot-koklyusha-1031230179.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20150121/1013671470.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20181128/Vytyanut-efirnoe-maslo-unikalnoe-otkrytie-abkhazskikh-uchenykh-1025775649.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190803/Rossiyskiy-uchenyy-predlozhila-ochistit-Sukhumskoe-ozero-s-pomoschyu-vodorosley-1028101126.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

наука, ученые, сфти, сухумский питомник обезьян нииэпит, открытия