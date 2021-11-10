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https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-11-noyabrya-1036270645.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 ноября
Погода Черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием обширного антициклона с северо-запада. 10.11.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. В четверг, 11 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, с прояснениями, местами ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +10°С до +13°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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гроза, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 ноября

17:45 10.11.2021
© Sputnik / Томас ТхайцукКапли дождя на листьях
Капли дождя на листьях - Sputnik Абхазия, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Погода Черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием обширного антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. В четверг, 11 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, с прояснениями, местами ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +10°С до +13°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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