https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-11-noyabrya-1036270645.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 ноября
Погода Черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием обширного антициклона с северо-запада. 10.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-10T17:45+0300
2021-11-10T17:45+0300
2021-11-10T17:45+0300
в абхазии
гроза
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/07/1033165821_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_a7e7e821d1d051fb792769738cdd84f7.jpg
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. В четверг, 11 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, с прояснениями, местами ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +10°С до +13°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/07/1033165821_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_4260d528b4ea597cd8f72ab2ea4a13e7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гроза, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 ноября
Погода Черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием обширного антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. В четверг, 11 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, с прояснениями, местами ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +10°С до +13°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.