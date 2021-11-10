https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-11-noyabrya-1036270645.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 ноября

Погода Черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием обширного антициклона с северо-запада. 10.11.2021, Sputnik Абхазия

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2021-11-10T17:45+0300

в абхазии

гроза

погода в абхазии

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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. В четверг, 11 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, с прояснениями, местами ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +10°С до +13°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гроза, погода в абхазии