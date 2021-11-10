https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/v-kitae-zreet-novaya-ugroza--vsey-mirovoy-ekonomike-1036270962.html

В Китае зреет новая угроза — всей мировой экономике

В Китае зреет новая угроза — всей мировой экономике

Проблемы крупнейшего китайского застройщика Evergrande недавно обсуждал весь мир. 10.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-10T16:15+0300

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экономика

в мире

китай

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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Аналитики прогнозировали мощнейший экономический кризис. Теперь заговорили об энергетическом. В КНР не хватает электричества, заводы встали, приходится экономить на отоплении. Чем это грозит России и другим государствам, читайте в материале Ирины Бадмаевой для РИА Новости.Энергетический коллапсБолее чем в десяти провинциях Китая, включая промышленные центры, перебои с электроэнергией. Остановились многие предприятия, в том числе поставляющие компоненты Tesla, Samsung и Apple.Отключают отопление, на улицах не работают светофоры. Жителей просят не пользоваться бойлерами и микроволновками в часы пик.Проблемы с электричеством в КНР — с лета. В июле из-за аномальной жары энергопотребление было рекордным. Теперь, с приближением холодов, Министерство энергетики распорядилось, чтобы поставщики угля и газа готовились к зимнему скачку.С важным поставщиком, Австралией, разругались после того, как Канберра обвинила Пекин в "сокрытии достоверных сведений" о коронавирусе. В результате импорт угля сократился. С января по август в страну ввезли 198 миллионов тонн — на десять процентов меньше, чем за тот же период прошлого года.Новых партнеров ищут по всему миру. Так, юго-восточная провинция Чжэцзян возобновила поставки по железной дороге из Казахстана, но это в разы дороже, чем по морю. Даже впервые приобрели уголь в США.Топлива не хватает и Индии. Там на уголь приходится более 70 процентов электрогенерации.Китай при этом активно сокращает выбросы парниковых газов. Си Цзиньпин в онлайн-выступлении на сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что в стране больше не собираются строить угольные электростанции.А далее — по всему мируСовсем недавно аналитики активно обсуждали кризис крупнейшей китайской строительной компании Evergrande, оказавшейся из-за огромных долгов на грани дефолта.Теперь оценивают риски из-за энергетических проблем. По данным Goldman Sachs, это затронуло почти половину китайской индустрии. Поэтому прогноз роста ВВП в 2021-м снизили с 8,2 до 7,2 процента.В Bank of America предсказывают 7,7, но в 2022-м — всего четыре.В британской Russell Group, занимающейся моделированием и анализом рисков, подсчитали, что ограничение энергопотребления в Китае нарушило глобальные товарные потоки на сумму 120 миллиардов долларов. Больше всего это сказалось на микросхемах, которых до сих пор не хватает на мировом рынке. А они необходимы при производстве автомобилей, гаджетов, компьютеров.Пострадали сегмент бытовой электроники и легкая промышленность. Компании сейчас торопятся сделать запасы товаров перед новогодними распродажами, и это им очень некстати.Китай бурно развивается с 1980-х. Однако в последние годы темпы роста сокращаются. "Перебои с электроэнергией, долговой кризис в строительной отрасли, вспышка дельта-штамма — все это приводит к замедлению производства, закрытию предприятий", — говорит главный экономист информационно-аналитического центра "ТелеТрейд" Марк Гойхман.При этом КНР — один из крупнейших потребителей сырья и экспортеров самых разнообразных товаров, в том числе продовольствия.Возникают немалые риски для банковского сектора, рынков ценных бумаг и капитала.России китайские проблемы сулят дополнительное усиление внутренней инфляции. Экономический рост замедлится из-за уменьшения экспорта энергоносителей при сокращении производства. А негатив на финансовых рынках ударит по спросу на рисковые активы — в том числе нефтяные фьючерсы и рубль.Но у всего есть и обратная сторона. Трудности в Китае могут способствовать появлению других иностранных контрагентов, рынков, возможностей."Стоит обратить внимание и на собственное производство. Где есть спрос — будет предложение. Главное — обеспечить его и развить", — рассуждает Иван Белкин.В данный момент Китай активно закупает российское электричество. Поэтому важно поддержать эту отрасль, создать для нее более благоприятные условия.Как отмечают аналитики, многое зависит от расторопности китайских властей. В их арсенале немало проверенных и эффективных инструментов: стимулирование реального сектора, финансовая помощь банкам, повышение спроса на недвижимость за счет ипотеки.Остается надеяться, что кризис удастся купировать в будущем году. Иначе пострадает вся мировая экономика.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20210506/Dengi-idut-v-Kitay-Kto-za-eto-v-otvete-1032365793.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/tsena-na-osnovnoy-rossiyskiy-tovar-rezko-izmenitsya-1036049900.html

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экономика, в мире, китай