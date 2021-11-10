https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/v-voz-rasskazali-kogda-budet-obyavlen-konets-pandemii-koronavirusa-1036267493.html

В ВОЗ рассказали, когда будет объявлен конец пандемии коронавируса

В ВОЗ рассказали, когда будет объявлен конец пандемии коронавируса

По данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом во всем мире превысило 250 миллионов человек. 10.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-10T14:50+0300

2021-11-10T14:50+0300

2021-11-10T14:50+0300

в мире

воз

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/0c/1031449450_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_7880033f41788d9a193a9f772c6b7b6d.jpg

СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что окончание пандемии коронавируса зависит от того, насколько быстро весь мир "научится жить" с инфекцией.По его словам, пандемия превратится в эндемию, когда системы здравоохранения перестанут перегружаться, снизится число госпитализации и смертей от COVID-19, а также станет возможным предоставление других медицинских услуг в полном объеме.Клюге подчеркнул, что одним из основных препятствий сейчас стала "застопорившаяся" вакцинация в некоторых странах, а также неоправданное ослабление профилактических мер.По данным ВОЗ, наиболее сложная ситуация сейчас складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/glava-minzdrava-rossii-rasskazal-o-rabote-s-voz-po-priznaniyu-vaktsiny-sputnik-v-1036266593.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, воз, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19