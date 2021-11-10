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В ВОЗ рассказали, когда будет объявлен конец пандемии коронавируса
В ВОЗ рассказали, когда будет объявлен конец пандемии коронавируса
По данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом во всем мире превысило 250 миллионов человек. 10.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-10T14:50+0300
2021-11-10T14:50+0300
в мире
воз
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что окончание пандемии коронавируса зависит от того, насколько быстро весь мир "научится жить" с инфекцией.По его словам, пандемия превратится в эндемию, когда системы здравоохранения перестанут перегружаться, снизится число госпитализации и смертей от COVID-19, а также станет возможным предоставление других медицинских услуг в полном объеме.Клюге подчеркнул, что одним из основных препятствий сейчас стала "застопорившаяся" вакцинация в некоторых странах, а также неоправданное ослабление профилактических мер.По данным ВОЗ, наиболее сложная ситуация сейчас складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/glava-minzdrava-rossii-rasskazal-o-rabote-s-voz-po-priznaniyu-vaktsiny-sputnik-v-1036266593.html
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в мире, воз, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

В ВОЗ рассказали, когда будет объявлен конец пандемии коронавируса

14:50 10.11.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - Sputnik Абхазия, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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По данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом во всем мире превысило 250 миллионов человек.
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что окончание пандемии коронавируса зависит от того, насколько быстро весь мир "научится жить" с инфекцией.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V. - Sputnik Абхазия, 1920, 10.11.2021
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По его словам, пандемия превратится в эндемию, когда системы здравоохранения перестанут перегружаться, снизится число госпитализации и смертей от COVID-19, а также станет возможным предоставление других медицинских услуг в полном объеме.
Клюге подчеркнул, что одним из основных препятствий сейчас стала "застопорившаяся" вакцинация в некоторых странах, а также неоправданное ослабление профилактических мер.
"У меня такое впечатление, будто все начали забывать, что вообще произошло. <…> Год назад остановилась вся мировая экономика", — возмутился он.
По данным ВОЗ, наиболее сложная ситуация сейчас складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
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