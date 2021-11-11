https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/abkhazskie-shkolniki-smogut-postupit-v-rossiyskiy-detskiy-onlayn-universitet-1036269282.html

Абхазские школьники смогут поступить в Российский детский онлайн-университет

Абхазские школьники смогут поступить в Российский детский онлайн-университет

Представительство Россотрудничества совместно с Юго-Западным государственным университетом разработало платформу Российский детский онлайн-университет, где... 11.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-11T08:45+0300

2021-11-11T08:45+0300

2021-11-11T08:45+0300

в абхазии

россотрудничество

абхазия

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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Абхазские школьники смогут поступить в Российский детский онлайн-университет, об этом в эфире радио Sputnik рассказал исполняющий обязанности руководителя Россотрудничества в Абхазии Михаил Масаев.Российский детский онлайн-университет будет функционировать в странах СНГ, Абхазии и Южной Осетии. По словам Масаева, это гуманитарный проект Россотрудничества совместно с Юго-Западным государственным университетом.“Специализация университета – естественно-научные и технические направления. В рамках обучения в Российском детском университете дети смогут изучать такие дисциплины, как математика, физика, химия, космос, наука о земле, технические дисциплины и так далее. Таким образом, смело можно сказать, что Российский детский онлайн-университет – место, где ребята смогут получить достоверную информацию про множество явлений, событий. Детский университет отвечает на вопросы ребенка понятно и интересно. Детский университет облегчит жизнь родителям, он будет более достоверно и грамотно отвечать на вопросы детей. И нужно обязательно сказать, что основу преподавательского корпуса будут составлять университетские профессора, которые и будут рассказывать детям о сложных научных и технических проблемах”, –подчеркнул Масаев.Для обучения в Российском детском университете необходимо зарегистрироваться на сайте RCHU.ORG и там же заполнить анкету."На данном этапе идет сбор заявок от родителей, нужно просто зайти на сайт и заполнить анкету. Обучение вероятнее всего, начнется в декабре. Курсы платные, стоимость, как нас заверили, будет небольшой. Здесь больше должно сыграть желание родителя. Как нас заверяют, будет очень интересно", — отметил Михаил Масаев.Исполняющий обязанности Россотрудничества в Абхазии добавил, что детский университет не заменяет традиционную школу, он дополняет знания, полученные в среднеобразовательном учреждении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/masaev-rasskazal-o-kvotakh-rossotrudnichestva-na-postuplenie-v-vuzy-rf-v-2022-godu--1036004222.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210915/Rossotrudnichestvo-zapustit-Elektronnuyu-kartu-sootechestvennika-1033210568.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210901/Shevtsov-Rossotrudnichestvo-uvelichit-kvoty-dlya-vsekh-stran-SNG-1033135412.html

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россотрудничество, абхазия