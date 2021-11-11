Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/abkhazskie-shkolniki-smogut-postupit-v-rossiyskiy-detskiy-onlayn-universitet-1036269282.html
Абхазские школьники смогут поступить в Российский детский онлайн-университет
Абхазские школьники смогут поступить в Российский детский онлайн-университет
Представительство Россотрудничества совместно с Юго-Западным государственным университетом разработало платформу Российский детский онлайн-университет, где... 11.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-11T08:45+0300
2021-11-11T08:45+0300
в абхазии
россотрудничество
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/1b/1031176246_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_0691356481956687cab500cfc37f40ad.jpg
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Абхазские школьники смогут поступить в Российский детский онлайн-университет, об этом в эфире радио Sputnik рассказал исполняющий обязанности руководителя Россотрудничества в Абхазии Михаил Масаев.Российский детский онлайн-университет будет функционировать в странах СНГ, Абхазии и Южной Осетии. По словам Масаева, это гуманитарный проект Россотрудничества совместно с Юго-Западным государственным университетом.“Специализация университета – естественно-научные и технические направления. В рамках обучения в Российском детском университете дети смогут изучать такие дисциплины, как математика, физика, химия, космос, наука о земле, технические дисциплины и так далее. Таким образом, смело можно сказать, что Российский детский онлайн-университет – место, где ребята смогут получить достоверную информацию про множество явлений, событий. Детский университет отвечает на вопросы ребенка понятно и интересно. Детский университет облегчит жизнь родителям, он будет более достоверно и грамотно отвечать на вопросы детей. И нужно обязательно сказать, что основу преподавательского корпуса будут составлять университетские профессора, которые и будут рассказывать детям о сложных научных и технических проблемах”, –подчеркнул Масаев.Для обучения в Российском детском университете необходимо зарегистрироваться на сайте RCHU.ORG и там же заполнить анкету."На данном этапе идет сбор заявок от родителей, нужно просто зайти на сайт и заполнить анкету. Обучение вероятнее всего, начнется в декабре. Курсы платные, стоимость, как нас заверили, будет небольшой. Здесь больше должно сыграть желание родителя. Как нас заверяют, будет очень интересно", — отметил Михаил Масаев.Исполняющий обязанности Россотрудничества в Абхазии добавил, что детский университет не заменяет традиционную школу, он дополняет знания, полученные в среднеобразовательном учреждении.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/masaev-rasskazal-o-kvotakh-rossotrudnichestva-na-postuplenie-v-vuzy-rf-v-2022-godu--1036004222.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210915/Rossotrudnichestvo-zapustit-Elektronnuyu-kartu-sootechestvennika-1033210568.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210901/Shevtsov-Rossotrudnichestvo-uvelichit-kvoty-dlya-vsekh-stran-SNG-1033135412.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/1b/1031176246_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_3e78f173192d77045f76433c906d2f24.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россотрудничество, абхазия

Абхазские школьники смогут поступить в Российский детский онлайн-университет

08:45 11.11.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМосковские старшеклассники переходят на дистанционное обучение
Московские старшеклассники переходят на дистанционное обучение - Sputnik Абхазия, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
/
Перейти в фотобанк
Представительство Россотрудничества совместно с Юго-Западным государственным университетом разработало платформу Российский детский онлайн-университет, где школьники смогут получить образование.
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Абхазские школьники смогут поступить в Российский детский онлайн-университет, об этом в эфире радио Sputnik рассказал исполняющий обязанности руководителя Россотрудничества в Абхазии Михаил Масаев.
Масаев рассказал о квотах Россотрудничества на поступление в вузы РФ в 2022 году - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2021
Радио
Масаев рассказал о квотах Россотрудничества на поступление в вузы РФ в 2022 году
21 октября, 14:39
Российский детский онлайн-университет будет функционировать в странах СНГ, Абхазии и Южной Осетии. По словам Масаева, это гуманитарный проект Россотрудничества совместно с Юго-Западным государственным университетом.
Телефон - Sputnik Абхазия, 1920, 15.09.2021
Россотрудничество запустит "Электронную карту соотечественника"
15 сентября, 11:00
“Специализация университета – естественно-научные и технические направления. В рамках обучения в Российском детском университете дети смогут изучать такие дисциплины, как математика, физика, химия, космос, наука о земле, технические дисциплины и так далее. Таким образом, смело можно сказать, что Российский детский онлайн-университет – место, где ребята смогут получить достоверную информацию про множество явлений, событий. Детский университет отвечает на вопросы ребенка понятно и интересно. Детский университет облегчит жизнь родителям, он будет более достоверно и грамотно отвечать на вопросы детей. И нужно обязательно сказать, что основу преподавательского корпуса будут составлять университетские профессора, которые и будут рассказывать детям о сложных научных и технических проблемах”, –подчеркнул Масаев.
В университете будет три уровня подготовки – дети с 7 до 9 лет, с 9 до 11 лет и с 11 до 14 лет. По словам представителя Россотрудничества, примечательно то, что университет не привязан к школьной парте, для того чтобы проходить обучение, ребенку нужен компьютер, смартфон или планшет.
Для обучения в Российском детском университете необходимо зарегистрироваться на сайте RCHU.ORG и там же заполнить анкету.
Возобновление очного обучения в вузах - Sputnik Абхазия, 1920, 01.09.2021
Шевцов: Россотрудничество увеличит квоты для всех стран СНГ
1 сентября, 14:50
"На данном этапе идет сбор заявок от родителей, нужно просто зайти на сайт и заполнить анкету. Обучение вероятнее всего, начнется в декабре. Курсы платные, стоимость, как нас заверили, будет небольшой. Здесь больше должно сыграть желание родителя. Как нас заверяют, будет очень интересно", — отметил Михаил Масаев.
Исполняющий обязанности Россотрудничества в Абхазии добавил, что детский университет не заменяет традиционную школу, он дополняет знания, полученные в среднеобразовательном учреждении.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:15В России начали работу над лекарством для подавления размножения коронавируса
08:45Абхазские школьники смогут поступить в Российский детский онлайн-университет
ВчераБолее 120 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
ВчераАбхазия и Кабардино-Балкария возобновят автобусное сообщение
Вчера"Хочется нести свет людям": Ана Агрба рассказала об участии в шоу "Голос"
ВчераПрезидент оценил ход работ по Инвестпрограмме в Гудаутском районе
ВчераТурбаза: Соломко и Чурина о потенциале гастротуризма в Абхазии
ВчераТест на протест: что показал последний митинг в Сухуме
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на четверг 11 ноября
ВчераМинобороны России заявило о росте интенсивности полетов НАТО над Черным морем
ВчераПрофессор Патико Алан скончался на 87-м году жизни
ВчераВ Китае зреет новая угроза — всей мировой экономике
ВчераАслан Бжания проверил работу Гудаутского ковидного госпиталя
ВчераВ ВОЗ рассказали, когда будет объявлен конец пандемии коронавируса
ВчераБизнес в Гудаутском районе сможет участвовать в программе льготного кредитования
ВчераБжания потребовал от глав сел Гудаутского района увеличить собираемость за электроэнергию
ВчераБжания рассказал о ликвидации последствий стихии в Гудаутском районе
ВчераГражданин и начальник: Кокоскир о выявлении незаконных подключений к электросетям
ВчераГлава Гудаутского района доложил президенту об исполнении бюджета
ВчераГлава Минздрава России рассказал о работе с ВОЗ по признанию вакцины "Спутник V"