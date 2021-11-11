https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/bal-smerti-po-abkhazski-1036269574.html

Бал смерти по-абхазски

Бал смерти по-абхазски

Лишь за последние два дня в Абхазии умерли семь человек от коронавируса. Вдумайтесь только, семь человек, пишет колумнист Sputnik. 11.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-11T09:45+0300

2021-11-11T09:45+0300

2021-11-11T09:45+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

колумнисты

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Это какие-то уже фронтовые сводки.- сюда бы добавить и обобщенную статистику и показатели – делали графику для тг про смертность на 100 тыс и темпы вакцинацииА между тем, если посмотреть страницы апсуа-чара (абхазские свадьбы - прим.) и ашәаџьҳәара (объявление о смерти - прим.) в соцсетях, складывается впечатление будто и нет пандемии. Пышные и многолюдные свадьбы, чередующиеся с не менее пышными похоронами.Хотя и то и другое, на мой взгляд, можно было бы в текущих условиях делать скромнее и менее многолюдно.Но нет, это не наш случай.Недавно умер один из пожилых родственников, не от ковида, кстати. Взяли свое возраст и сопутствующие заболевания. Отмучился. Перед захоронением тело держали, как положено, три дня. Соболезнующих за это время пришло немало. Ведь стыдно не пойти, и неважно, что следующим можешь быть ты, потому что высок риск подцепить ковид на таком мероприятии. И чем он обернется, никто предсказать не сможет. Но то, что не будет никаких пышных похорон, это точно. Упакуют в специальную оболочку, семье не разрешат держать больше суток. Что там дальние родственники, даже многие близкие не придут, не говоря уже о посторонних. Ведь умер от коронавируса.Но хватит о мрачном. Похороны неизбежны, и сложно запретить людям не приходить с соболезнованиями. Но я не понимаю, почему нельзя изменить подход к организации свадеб? Чтобы была небольшая, рассчитанная на узкий круг свадьба. Но нет же, все идет с доковидным размахом – на широкую ногу, с приглашением всех знакомых и незнакомых. Объясните, в чем необходимость в разгар пандемии проводить этот ритуал с сотнями гостей?Недавно только отошли от потрясшей всех новости, когда после очередной свадьбы на больничные койки отправились десятки человек, а некоторые из них так и не справились с болезнью. Одно из главных и радостных событий в жизни – зарождение новой семьи – обернулось балом смерти.В статистику последних двух дней попала одна из моих родственниц. Ей бы еще жить и жить. Но она заразилась ковидом на похоронах, на которые, по своим убеждениям, она не могла не пойти. Потому что ей было бы стыдно. В итоге она оказалась в больнице с 60 процентами поражения легких. Медицина оказалась бессильна.Меня поражает преданность врачей своему делу, иначе они давно опустили бы руки, глядя на нашу безответственность.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/khozhdenie-po-mukam-opyt-lichnogo-znakomstva-s-covid-19-1036187798.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210831/Virus-bezotvetstvennosti-grustnye-mysli-ot-vecherney-progulki-1033128509.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/v-voz-rasskazali-kogda-budet-obyavlen-konets-pandemii-koronavirusa-1036267493.html

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2021

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колумнисты