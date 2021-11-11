https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/chast-gagry-ostaetsya-v-techenie-nedeli-bez-vodosnabzheniya-1036293561.html
Часть Гагры остается в течение недели без водоснабжения
Часть Гагры остается в течение недели без водоснабжения
Из-за установки нового водопровода на улице Адыгаа в Гагре без подачи воды остаются район рынка, улицы Адыгаа, Авидзба и Саят-Нова. 11.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-11T19:56+0300
2021-11-11T19:56+0300
2021-11-11T19:57+0300
в абхазии
гагрский район
гагра
водоснабжение
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СУХУМ, 11 нояб - Sputnik. Часть Гагры остается в течение недели без водоснабжения, об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник РУП "Водоканал" Гагрского района Фома Агрба.Из-за установки нового водопровода на улице Адыгаа без подачи воды остаются район рынка, улицы Адыгаа, Авидзба и Саят-Нова.“Ремонтом занимаются специалисты Управления капитального строительства из Сухума. Им поставили задачу поэтапно заменить водопроводную сеть в Гагре. Они сейчас работают на месте. Гагрский водоканал не имеет отношения к этому, мы всего лишь осуществляем контроль. Нам обещали завершить работы в течение двух-трех дней, но работы затянулись. Уже больше недели. Когда работы будут завершены они сами точно сказать не могут. Возможно, понадобится еще два-три дня. Работа затруднена сложной сетью, на линии много врезок. Все врезки были удалены”, - пояснил Агрба.На данный момент специалисты уже проложили новый водопровод, остается установить задвижки и сделать колодцы, чтобы частные дома и гостиницы смогли присоединиться к нему. Однако у "Водоканала" возникли споры с местными жителями, которые годами не платили за воду.Фома Агрба добавил, что администрация Гагрского района занимается вопросом водоснабжения населения, сотрудники МЧС на машинах подвозят воду жителям этих улиц.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/bzhaniya-dolozhili-kogda-v-gagre-budet-polnostyu-reshena-problema-vodosnabzheniya-1035987264.html
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гагрский район, гагра, водоснабжение
Часть Гагры остается в течение недели без водоснабжения
19:56 11.11.2021 (обновлено: 19:57 11.11.2021)
Из-за установки нового водопровода на улице Адыгаа в Гагре без подачи воды остаются район рынка, улицы Адыгаа, Авидзба и Саят-Нова.
СУХУМ, 11 нояб - Sputnik. Часть Гагры остается в течение недели без водоснабжения, об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник РУП "Водоканал" Гагрского района Фома Агрба.
Из-за установки нового водопровода на улице Адыгаа без подачи воды остаются район рынка, улицы Адыгаа, Авидзба и Саят-Нова.
“Ремонтом занимаются специалисты Управления капитального строительства из Сухума. Им поставили задачу поэтапно заменить водопроводную сеть в Гагре. Они сейчас работают на месте. Гагрский водоканал не имеет отношения к этому, мы всего лишь осуществляем контроль. Нам обещали завершить работы в течение двух-трех дней, но работы затянулись. Уже больше недели. Когда работы будут завершены они сами точно сказать не могут. Возможно, понадобится еще два-три дня. Работа затруднена сложной сетью, на линии много врезок. Все врезки были удалены”, - пояснил Агрба.
На данный момент специалисты уже проложили новый водопровод, остается установить задвижки и сделать колодцы, чтобы частные дома и гостиницы смогли присоединиться к нему. Однако у "Водоканала" возникли споры с местными жителями, которые годами не платили за воду.
“У жителей этого района огромные долги перед "Водоканалом". Люди годами не платят за воду. Хозяева гостиниц оправдывались тем, что у них скважины. Сейчас же, когда стали менять водопровод, жители улиц сами обратились к нам, обещали платить за воду, поставить счетчики, как положено. Мы им сказали, что если они не заплатят долги или не поставят счетчики, то не дадим разрешение врезаться в водопроводную линию”, - сказал он.
Фома Агрба добавил, что администрация Гагрского района занимается вопросом водоснабжения населения, сотрудники МЧС на машинах подвозят воду жителям этих улиц.