https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/chast-gagry-ostaetsya-v-techenie-nedeli-bez-vodosnabzheniya-1036293561.html

Часть Гагры остается в течение недели без водоснабжения

Часть Гагры остается в течение недели без водоснабжения

Из-за установки нового водопровода на улице Адыгаа в Гагре без подачи воды остаются район рынка, улицы Адыгаа, Авидзба и Саят-Нова. 11.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-11T19:56+0300

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в абхазии

гагрский район

гагра

водоснабжение

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СУХУМ, 11 нояб - Sputnik. Часть Гагры остается в течение недели без водоснабжения, об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник РУП "Водоканал" Гагрского района Фома Агрба.Из-за установки нового водопровода на улице Адыгаа без подачи воды остаются район рынка, улицы Адыгаа, Авидзба и Саят-Нова.“Ремонтом занимаются специалисты Управления капитального строительства из Сухума. Им поставили задачу поэтапно заменить водопроводную сеть в Гагре. Они сейчас работают на месте. Гагрский водоканал не имеет отношения к этому, мы всего лишь осуществляем контроль. Нам обещали завершить работы в течение двух-трех дней, но работы затянулись. Уже больше недели. Когда работы будут завершены они сами точно сказать не могут. Возможно, понадобится еще два-три дня. Работа затруднена сложной сетью, на линии много врезок. Все врезки были удалены”, - пояснил Агрба.На данный момент специалисты уже проложили новый водопровод, остается установить задвижки и сделать колодцы, чтобы частные дома и гостиницы смогли присоединиться к нему. Однако у "Водоканала" возникли споры с местными жителями, которые годами не платили за воду.Фома Агрба добавил, что администрация Гагрского района занимается вопросом водоснабжения населения, сотрудники МЧС на машинах подвозят воду жителям этих улиц.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/bzhaniya-dolozhili-kogda-v-gagre-budet-polnostyu-reshena-problema-vodosnabzheniya-1035987264.html

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гагрский район, гагра, водоснабжение