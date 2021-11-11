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Часть Гудаутского района останется без света в пятницу 12 ноября
Часть Гудаутского района останется без света в пятницу 12 ноября
В связи с ремонтными работами будет отключена подстанция "Гудаута - 110". 11.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-11T12:05+0300
2021-11-11T12:05+0300
2021-11-11T12:22+0300
в абхазии
гудаутский район
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Часть Гудаутского района останется без света с 10:00 до 14:00 в пятницу, 12 ноября, об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Отмечается, что в связи с ремонтными работами будет отключена подстанция "Гудаута - 110"."Черноморэнерго" не уточняет, какие именно части района останутся без подачи электроэнергии.Ранее главный инженер "Черноморэнерго" Тимур Кация рассказал в интервью Абхазскому телевидению, что сети не выдерживают нагрузок, так как потребление растет с наступлением холодов. При этом он подчеркнул, что уровень воды в Джварском водохранилище на критическом уровне.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/bzhaniya-potreboval-ot-glav-sel-gudautskogo-rayona-uvelichit-sobiraemost-za-elektroenergiyu-1036268630.html
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гудаутский район, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Часть Гудаутского района останется без света в пятницу 12 ноября
12:05 11.11.2021 (обновлено: 12:22 11.11.2021)
В связи с ремонтными работами будет отключена подстанция "Гудаута - 110".
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Часть Гудаутского района останется без света с 10:00 до 14:00 в пятницу, 12 ноября, об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Отмечается, что в связи с ремонтными работами будет отключена подстанция "Гудаута - 110".
"Черноморэнерго" не уточняет, какие именно части района останутся без подачи электроэнергии.
Ранее главный инженер "Черноморэнерго" Тимур Кация рассказал в интервью Абхазскому телевидению, что сети не выдерживают нагрузок, так как потребление растет с наступлением холодов. При этом он подчеркнул, что уровень воды в Джварском водохранилище на критическом уровне.