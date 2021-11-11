https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/chast-gudautskogo-rayona-ostanetsya-bez-sveta-v-pyatnitsu-12-noyabrya-1036281266.html

Часть Гудаутского района останется без света в пятницу 12 ноября

Часть Гудаутского района останется без света в пятницу 12 ноября

В связи с ремонтными работами будет отключена подстанция "Гудаута - 110". 11.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-11T12:05+0300

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2021-11-11T12:22+0300

в абхазии

гудаутский район

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Часть Гудаутского района останется без света с 10:00 до 14:00 в пятницу, 12 ноября, об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Отмечается, что в связи с ремонтными работами будет отключена подстанция "Гудаута - 110"."Черноморэнерго" не уточняет, какие именно части района останутся без подачи электроэнергии.Ранее главный инженер "Черноморэнерго" Тимур Кация рассказал в интервью Абхазскому телевидению, что сети не выдерживают нагрузок, так как потребление растет с наступлением холодов. При этом он подчеркнул, что уровень воды в Джварском водохранилище на критическом уровне.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/bzhaniya-potreboval-ot-glav-sel-gudautskogo-rayona-uvelichit-sobiraemost-za-elektroenergiyu-1036268630.html

гудаутский район

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гудаутский район, проблемы энергетической отрасли в абхазии