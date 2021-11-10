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https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/bzhaniya-potreboval-ot-glav-sel-gudautskogo-rayona-uvelichit-sobiraemost-za-elektroenergiyu-1036268630.html
Бжания потребовал от глав сел Гудаутского района увеличить собираемость за электроэнергию
Бжания потребовал от глав сел Гудаутского района увеличить собираемость за электроэнергию
Собираемость за потребление электроэнергии в Абхазии с сентября 2021 года составила 38 процентов. 10.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-10T14:02+0300
2021-11-10T14:22+0300
в абхазии
гудаутский район
аслан бжания
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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ГУДАУТА, 10 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с активом Гудаутского района обратился к главам сел с требованием увеличить собираемость за потребленную электроэнергию. "В течение ноября-декабря мы должны увидеть положительную динамику. На местах вместе с энергетиками отключайте тех, кто не платит, предпринимайте меры, показывайте, что вы – власть. Если это неудобно в силу родственных связей или других каких-то причин, тогда дайте возможность молодым людям, которые с этой задачей справятся, таких мы в любом селе найдем", – добавил Бжания.Те главы сел, которые не справятся с поставленной задачей, будут уволены, заверил глава государства. Президент привел цифры, согласно которым оплата за электроэнергию во многих населенных пунктах находится на низком уровне.Ранее глава управления Сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба сообщил Sputnik, что собираемость за потребление электроэнергии в Абхазии с сентября 2021 года составила 38 процентов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/bolshoe-bremya-pochemu-v-abkhazii-ne-khotyat-platit-za-svet-1036167211.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/sobiraemost-za-svet-v-selakh-tkuarchalskogo-rayona-sostavila-80-protsentov-1036242476.html
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гудаутский район, аслан бжания, проблемы энергетической отрасли в абхазии

Бжания потребовал от глав сел Гудаутского района увеличить собираемость за электроэнергию

14:02 10.11.2021 (обновлено: 14:22 10.11.2021)
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛинии электропередач в Красноярском крае
Линии электропередач в Красноярском крае - Sputnik Абхазия, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Илья Наймушин
/
Перейти в фотобанк
Собираемость за потребление электроэнергии в Абхазии с сентября 2021 года составила 38 процентов.
ГУДАУТА, 10 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с активом Гудаутского района обратился к главам сел с требованием увеличить собираемость за потребленную электроэнергию.
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"В течение ноября-декабря мы должны увидеть положительную динамику. На местах вместе с энергетиками отключайте тех, кто не платит, предпринимайте меры, показывайте, что вы – власть. Если это неудобно в силу родственных связей или других каких-то причин, тогда дайте возможность молодым людям, которые с этой задачей справятся, таких мы в любом селе найдем", – добавил Бжания.
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Те главы сел, которые не справятся с поставленной задачей, будут уволены, заверил глава государства.
Президент привел цифры, согласно которым оплата за электроэнергию во многих населенных пунктах находится на низком уровне.
Ранее глава управления Сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба сообщил Sputnik, что собираемость за потребление электроэнергии в Абхазии с сентября 2021 года составила 38 процентов.
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