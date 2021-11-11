Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/obyazatelnaya-vaktsinatsiya-ot-covid-19-vvedena-dlya-pensionerov-na-kubani-1036282332.html
Обязательная вакцинация от COVID-19 введена для пенсионеров на Кубани
Обязательная вакцинация от COVID-19 введена для пенсионеров на Кубани
Краснодарский край стал вторым регионом России после Санкт-Петербурга, где пенсионеров обязали привиться от коронавируса. 11.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-11T13:25+0300
2021-11-11T13:25+0300
россия
вакцинация
краснодарский край
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/09/1033385092_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_245e44a1d41a5252300f6baf30a5e378.jpg
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Обязательная вакцинация от коронавируса людей в возрасте 60 лет и старше вводится в Краснодарском крае, сообщается в постановлении регионального управления Роспотребнадзора."Постановляю: 1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: лица в возрасте 60 лет и старше"… – говорится в постановлении главного санитарного врача по Краснодарскому краю Марии Потемкиной.Ранее вышло постановление главного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой о том, что в Петербурге введена обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.Отмечается, что действие постановления не распространяется на жителей, имеющих противопоказания к вакцинации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/v-rospotrebnadzore-nazvali-tochnyy-sposob-opredelit-koronavirus-1036220150.html
россия
краснодарский край
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/09/1033385092_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4c771e4d2a78d6bc105b06c14fcd1005.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, вакцинация, краснодарский край, мировая пандемия коронавируса covid-19

Обязательная вакцинация от COVID-19 введена для пенсионеров на Кубани

13:25 11.11.2021
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Перейти в фотобанк
Краснодарский край стал вторым регионом России после Санкт-Петербурга, где пенсионеров обязали привиться от коронавируса.
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Обязательная вакцинация от коронавируса людей в возрасте 60 лет и старше вводится в Краснодарском крае, сообщается в постановлении регионального управления Роспотребнадзора.
Работа лаборатории Гемотест в Тамбове - Sputnik Абхазия, 1920, 06.11.2021
В Роспотребнадзоре назвали точный способ определить коронавирус
6 ноября, 12:15
"Постановляю: 1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: лица в возрасте 60 лет и старше"… – говорится в постановлении главного санитарного врача по Краснодарскому краю Марии Потемкиной.
Ранее вышло постановление главного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой о том, что в Петербурге введена обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.
Отмечается, что действие постановления не распространяется на жителей, имеющих противопоказания к вакцинации.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:25Обязательная вакцинация от COVID-19 введена для пенсионеров на Кубани
13:00Омбудсмен обратилась к спикеру Парламента за разъяснением принятой сметы аппарата
12:35ФСБ раскрыла документы о подготовке Японией нападения на СССР
12:05Часть Гудаутского района останется без света в пятницу 12 ноября
11:35Неожиданный Достоевский — язвительный сатирик и автор детективов
11:10Проект закона о признании Абхазии и Южной Осетии не поступал в Парламент Беларуси
10:15"Закон можно обойти": ВМС США нашли способ закрепиться в Черном море
09:15В России начали работу над лекарством для подавления размножения коронавируса
08:45Абхазские школьники смогут поступить в Российский детский онлайн-университет
ВчераБолее 120 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
ВчераАбхазия и Кабардино-Балкария возобновят автобусное сообщение
Вчера"Хочется нести свет людям": Ана Агрба рассказала об участии в шоу "Голос"
ВчераПрезидент оценил ход работ по Инвестпрограмме в Гудаутском районе
ВчераТурбаза: Соломко и Чурина о потенциале гастротуризма в Абхазии
ВчераТест на протест: что показал последний митинг в Сухуме
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на четверг 11 ноября
ВчераМинобороны России заявило о росте интенсивности полетов НАТО над Черным морем
ВчераПрофессор Патико Алан скончался на 87-м году жизни
ВчераВ Китае зреет новая угроза — всей мировой экономике
ВчераАслан Бжания проверил работу Гудаутского ковидного госпиталя