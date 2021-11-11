https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/obyazatelnaya-vaktsinatsiya-ot-covid-19-vvedena-dlya-pensionerov-na-kubani-1036282332.html
Обязательная вакцинация от COVID-19 введена для пенсионеров на Кубани
Обязательная вакцинация от COVID-19 введена для пенсионеров на Кубани
Краснодарский край стал вторым регионом России после Санкт-Петербурга, где пенсионеров обязали привиться от коронавируса. 11.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-11T13:25+0300
2021-11-11T13:25+0300
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вакцинация
краснодарский край
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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Обязательная вакцинация от коронавируса людей в возрасте 60 лет и старше вводится в Краснодарском крае, сообщается в постановлении регионального управления Роспотребнадзора."Постановляю: 1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: лица в возрасте 60 лет и старше"… – говорится в постановлении главного санитарного врача по Краснодарскому краю Марии Потемкиной.Ранее вышло постановление главного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой о том, что в Петербурге введена обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.Отмечается, что действие постановления не распространяется на жителей, имеющих противопоказания к вакцинации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/v-rospotrebnadzore-nazvali-tochnyy-sposob-opredelit-koronavirus-1036220150.html
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россия, вакцинация, краснодарский край, мировая пандемия коронавируса covid-19
Обязательная вакцинация от COVID-19 введена для пенсионеров на Кубани
Краснодарский край стал вторым регионом России после Санкт-Петербурга, где пенсионеров обязали привиться от коронавируса.
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik
. Обязательная вакцинация от коронавируса людей в возрасте 60 лет и старше вводится в Краснодарском крае, сообщается в постановлении регионального управления Роспотребнадзора
.
"Постановляю: 1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: лица в возрасте 60 лет и старше"… – говорится в постановлении главного санитарного врача по Краснодарскому краю Марии Потемкиной.
Ранее вышло постановление главного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой о том, что в Петербурге введена обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.
Отмечается, что действие постановления не распространяется на жителей, имеющих противопоказания к вакцинации.