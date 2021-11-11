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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/ombudsmen-obratilas-k-spikeru-parlamenta-za-razyasneniem-prinyatoy-smety-apparata-1036281910.html
Омбудсмен обратилась к спикеру Парламента за разъяснением принятой сметы аппарата
Омбудсмен обратилась к спикеру Парламента за разъяснением принятой сметы аппарата
Парламент определил бюджетную смету аппарата Уполномоченного по правам человека Абхазии на 2022 год в размере 4 870 840 рублей. 11.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-11T13:00+0300
2021-11-11T13:20+0300
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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Уполномоченная по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл обратилась к спикеру Парламента Валерию Кварчия для разъяснения финансовых и правовых оснований для определения принятой бюджетной сметы аппарата Уполномоченного, сообщает сайт омбудсмена.Парламент определил бюджетную смету аппарата Уполномоченного по правам человека Абхазии на 2022 год аналогично сумме 2021 года в размере 4 870 840 рублей, отклонив увеличение сметы на 500 тысяч рублей. Как отмечает в своем письме Шакрыл, на заседании Парламента 29 сентября депутаты не задали Уполномоченному по правам человека ни одного вопроса, касающегося обоснованности необходимости увеличения бюджета, и не аргументировали свою позицию."На четырех предварительных встречах бухгалтера и руководителя аппарата Уполномоченного с Н. В. Смыр, председателем комитета по бюджету и кредитным организациям, налогам и финансам было достигнуто понимание и согласие относительно необходимости увеличения некоторых статей расходов аппарата Уполномоченного. Мнение других членов комитета относительно вопросов, связанных с бюджетом, остается неясным, так как на заседаниях 22 июля 2021 года, 14 сентября 2021 года и 29 сентября 2021 года они не высказывались по этому поводу, не выразили своего несогласия с суммами по конкретным статьям расходов и не говорили о необоснованности их увеличения", – говорится в обращении омбудсмена.Шакрыл также попросила разъяснить, почему "без обсуждения вызывающих разногласие конкретных статей расходов был отклонен проект бюджетной сметы аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия на 2022 год в размере 5 409 965 рублей".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/parlament-utverdil-smetu-raskhodov-apparata-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-v-abkhazii-1036182551.html
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омбудсмены, парламент абхазии

Омбудсмен обратилась к спикеру Парламента за разъяснением принятой сметы аппарата

13:00 11.11.2021 (обновлено: 13:20 11.11.2021)
© Sputnik / Леон Адлейба Асида Шакрыл
Асида Шакрыл - Sputnik Абхазия, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Леон Адлейба
Парламент определил бюджетную смету аппарата Уполномоченного по правам человека Абхазии на 2022 год в размере 4 870 840 рублей.
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Уполномоченная по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл обратилась к спикеру Парламента Валерию Кварчия для разъяснения финансовых и правовых оснований для определения принятой бюджетной сметы аппарата Уполномоченного, сообщает сайт омбудсмена.
Комплекс правительственных зданий в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2021
В Абхазии
Парламент утвердил смету расходов аппарата Уполномоченного по правам человека в Абхазии
3 ноября, 13:30
Парламент определил бюджетную смету аппарата Уполномоченного по правам человека Абхазии на 2022 год аналогично сумме 2021 года в размере 4 870 840 рублей, отклонив увеличение сметы на 500 тысяч рублей.
Как отмечает в своем письме Шакрыл, на заседании Парламента 29 сентября депутаты не задали Уполномоченному по правам человека ни одного вопроса, касающегося обоснованности необходимости увеличения бюджета, и не аргументировали свою позицию.
"На четырех предварительных встречах бухгалтера и руководителя аппарата Уполномоченного с Н. В. Смыр, председателем комитета по бюджету и кредитным организациям, налогам и финансам было достигнуто понимание и согласие относительно необходимости увеличения некоторых статей расходов аппарата Уполномоченного. Мнение других членов комитета относительно вопросов, связанных с бюджетом, остается неясным, так как на заседаниях 22 июля 2021 года, 14 сентября 2021 года и 29 сентября 2021 года они не высказывались по этому поводу, не выразили своего несогласия с суммами по конкретным статьям расходов и не говорили о необоснованности их увеличения", – говорится в обращении омбудсмена.
Шакрыл также попросила разъяснить, почему "без обсуждения вызывающих разногласие конкретных статей расходов был отклонен проект бюджетной сметы аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия на 2022 год в размере 5 409 965 рублей".
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