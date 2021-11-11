https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-12-noyabrya-1036283793.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 ноября

Погода Черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 11.11.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. В пятницу, 12 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии