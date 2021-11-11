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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 ноября
Погода Черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 11.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-11T14:55+0300
2021-11-11T14:55+0300
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. В пятницу, 12 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 ноября
14:55 11.11.2021 (обновлено: 15:10 11.11.2021)
Погода Черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. В пятницу, 12 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.