Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-12-noyabrya-1036283793.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 ноября
Погода Черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 11.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-11T14:55+0300
2021-11-11T15:10+0300
в абхазии
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/11/1035943667_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_ab9443842dd6208c87c0c5a905f1a6c2.jpg
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. В пятницу, 12 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/11/1035943667_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_b915ffc215472c65e1b18beccf7822c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 ноября

14:55 11.11.2021 (обновлено: 15:10 11.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Набережная Махаджиров Абхазии
Набережная Махаджиров Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Погода Черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. В пятницу, 12 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:03Туристы, безопасные пляжи и оснащение: интервью главы МЧС Абхазии
16:28Сухумский "Нарт" стал чемпионом Абхазии по футболу
16:08Политолог прокомментировал высказывание президента Абхазии о диалоге с Грузией
15:30Песков рассказал о реакции Путина на действия США в Черном море
14:55Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 ноября
14:20Рулетенбург в Сухуме: "Игрок" Достоевского на сцене РУСДРАМа
13:25Обязательная вакцинация от COVID-19 введена для пенсионеров на Кубани
13:00Омбудсмен обратилась к спикеру Парламента за разъяснением принятой сметы аппарата
12:35ФСБ раскрыла документы о подготовке Японией нападения на СССР
12:05Часть Гудаутского района останется без света в пятницу 12 ноября
11:35Неожиданный Достоевский: язвительный сатирик и автор детективов
11:10Проект закона о признании Абхазии и Южной Осетии не поступал в Парламент Беларуси
10:15"Закон можно обойти": ВМС США нашли способ закрепиться в Черном море
09:15В России начали работу над лекарством для подавления размножения коронавируса
08:45Абхазские школьники смогут поступить в Российский детский онлайн-университет
ВчераБолее 120 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
ВчераАбхазия и Кабардино-Балкария возобновят автобусное сообщение
Вчера"Хочется нести свет людям": Ана Агрба рассказала об участии в шоу "Голос"
ВчераПрезидент оценил ход работ по Инвестпрограмме в Гудаутском районе
ВчераТурбаза: Соломко и Чурина о потенциале гастротуризма в Абхазии