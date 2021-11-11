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В России начали работу над лекарством для подавления размножения коронавируса
В России начали работу над лекарством для подавления размножения коронавируса
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. 11.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-11T09:15+0300
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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Лекарство для подавления размножения коронавирусной инфекции разрабатывается в России, однако результат будет позже, чем по препарату на основе антител. Об этом РИА Новости рассказал директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Гинцбург ранее заявлял, что в январе планируется начать клинические испытания препарата из антител для лечения заболевших коронавирусом, и завершить их в течение трех-четырех месяцев."Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будет целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем. Те препараты лекарственные, которые сейчас существуют, — они существуют, между прочим, но они не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии", — отметил Гинцбург.Сроки разработки лекарства для подавления размножения коронавируса Гинцбург назвать не смог.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/gintsburg-prizval-vvesti-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-1036262683.html
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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

В России начали работу над лекарством для подавления размножения коронавируса

09:15 11.11.2021
© Foto / Пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в фотобанкПроизводство препарата "Ковид-глобулин" на основе плазмы крови переболевших COVID-19
Производство препарата Ковид-глобулин на основе плазмы крови переболевших COVID-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 11.11.2021
© Foto / Пресс-служба Госкорпорации Ростех
/
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Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса.
СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Лекарство для подавления размножения коронавирусной инфекции разрабатывается в России, однако результат будет позже, чем по препарату на основе антител. Об этом РИА Новости рассказал директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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Гинцбург ранее заявлял, что в январе планируется начать клинические испытания препарата из антител для лечения заболевших коронавирусом, и завершить их в течение трех-четырех месяцев.
"Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будет целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем. Те препараты лекарственные, которые сейчас существуют, — они существуют, между прочим, но они не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии", — отметил Гинцбург.
Сроки разработки лекарства для подавления размножения коронавируса Гинцбург назвать не смог.
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