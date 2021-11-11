https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/v-rossii-nachali-rabotu-nad-lekarstvom-dlya-podavleniya-razmnozheniya-koronavirusa-1036277203.html

В России начали работу над лекарством для подавления размножения коронавируса

В России начали работу над лекарством для подавления размножения коронавируса

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. 11.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-11T09:15+0300

2021-11-11T09:15+0300

2021-11-11T09:15+0300

россия

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Лекарство для подавления размножения коронавирусной инфекции разрабатывается в России, однако результат будет позже, чем по препарату на основе антител. Об этом РИА Новости рассказал директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Гинцбург ранее заявлял, что в январе планируется начать клинические испытания препарата из антител для лечения заболевших коронавирусом, и завершить их в течение трех-четырех месяцев."Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будет целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем. Те препараты лекарственные, которые сейчас существуют, — они существуют, между прочим, но они не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии", — отметил Гинцбург.Сроки разработки лекарства для подавления размножения коронавируса Гинцбург назвать не смог.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/gintsburg-prizval-vvesti-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-1036262683.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19