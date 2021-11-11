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Великий и пугающий: каким Достоевского видят в Абхазии
Великий и пугающий: каким Достоевского видят в Абхазии
11 ноября весь мир празднует 200-летие со дня рождения Федора Достоевского. Сын простого штаб-лекаря стал известен и любим далеко за пределами России. В... 11.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-11T17:35+0300
2021-11-11T17:44+0300
в абхазии
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федор достоевский
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В марте 2018 года на сцене РУСДРАМа показали постановку "Игрок" с участием Государственной хоровой капеллы Абхазии. В главных ролях выступили молодые выпускники театральных вузов – Гурам Квициния, Милана Ломия, Осман Абухба. Премьерный показ, как и все следующие, собрал аншлаг."Игрок" на сценеИдея о постановке "Игрока" принадлежала гендиректору театра Ираклию Хинтба. По его словам, "ни один приличный театр не может обойтись без спектакля по Достоевскому"."Достоевский – одна из вершин мировой литературы, это один из самых популярных русских писателей в мире. В его произведениях всегда есть острая интрига, яркие характеры, которые просятся на театральную сцену. Он вне времени, именно сегодня он современный классик", – сказал он.Кроме того, по мнению Хинтба, в произведениях Федора Михайловича можно найти много схожего с современной реальностью Абхазии.Сам Хинтба "Игроку" предпочитает "Бесов" или "Братьев Карамазовых". Директор театра отметил, что главное отличие Достоевского – это то, что он первый психологический писатель в русской литературе, который говорил не только о светлой стороне человека, а залезал в человеческое "подполье"."Он пытался вскрыть мотивы дурного поведения человека, его потаенную сущность, мотивы бессознательного. Он не старался замкнуть художественного образа в пределах благопристойности", – добавил он.Спрятаться подальше– Ираклий Ревазович, как вы думаете, если бы Федор Михайлович жил и творил в наше время, ему бы понравился "Игрок" РУСДРАМа?– Думаю, он не узнал бы о том, что у нас его поставили.Писатель, автор пьесы по мотивам романа "Игрок" Эля Джикирба считает иначе. По ее мнению, Достоевскому точно пришлась бы по вкусу абхазская вариация.Писательница признается, что работа над пьесой была авантюрой.Несмотря на первый опыт, пьеса была написана всего за полтора месяца. Джикирба считает, что так получилось, потому что тексты Достоевского позволяют "делать из себя любую форму".В круг любимых писателей, которых хочется перечитывать, Федора Михайловича писательница не включает."Потому что он писатель такого уровня, как Леонардо да Винчи, как римский Колизей, Египетские пирамиды. Он как данность. Это писатель такого уровня, которого нет смысла обсуждать в этих категориях. Он так погружает в глубины, что интуитивно хочется куда-то подальше спрятаться, в какую-нибудь раковину, чтобы эта глубина не засасывала. При этом я не могу не признавать величие его текста по объему, разнообразию, всеохватности исследования человека", – объяснила она.Тем не менее писательница призналась, что была бы не прочь поработать с повестью "Белые ночи" и добавить в материал "немного питерского мистицизма".Одно из самых известных произведений Федора Достоевского "Преступление и наказание" было переведено на абхазский язык писателей Алексеем Гогуа. Он также перевел повесть "Белые ночи".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/ruletenburg-v-sukhume-igrok-dostoevskogo-na-stsene-rusdrama-1036278991.html
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Рождение спектакля: кадры репетиции "Игрока"в РУСДРАМе
В Государственном русском драматическом театре имени Искандера проходят репетиции первого в 2018 году премьерного спектакля &quot;Игрок&quot; по Достоевскому.
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культура, россия, федор достоевский, литература

Великий и пугающий: каким Достоевского видят в Абхазии

17:35 11.11.2021 (обновлено: 17:44 11.11.2021)
© Sputnik / ЧепруновПисатель Федор Михайлович Достоевский (1821 - 1881 г. г.), репродукция фотографии 1863 года из фондов музея Достоевского в Москве.
Писатель Федор Михайлович Достоевский (1821 - 1881 г. г.), репродукция фотографии 1863 года из фондов музея Достоевского в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Чепрунов
11 ноября весь мир празднует 200-летие со дня рождения Федора Достоевского. Сын простого штаб-лекаря стал известен и любим далеко за пределами России. В Абхазии Достоевского изучают в школах, смотрят в театрах и читают в переводе.
В марте 2018 года на сцене РУСДРАМа показали постановку "Игрок" с участием Государственной хоровой капеллы Абхазии. В главных ролях выступили молодые выпускники театральных вузов – Гурам Квициния, Милана Ломия, Осман Абухба. Премьерный показ, как и все следующие, собрал аншлаг.

"Игрок" на сцене

Идея о постановке "Игрока" принадлежала гендиректору театра Ираклию Хинтба. По его словам, "ни один приличный театр не может обойтись без спектакля по Достоевскому".
© Sputnik
"Достоевский – одна из вершин мировой литературы, это один из самых популярных русских писателей в мире. В его произведениях всегда есть острая интрига, яркие характеры, которые просятся на театральную сцену. Он вне времени, именно сегодня он современный классик", – сказал он.
Кроме того, по мнению Хинтба, в произведениях Федора Михайловича можно найти много схожего с современной реальностью Абхазии.
"Это желание выйти из безысходности. Очень много у нас молодых людей, которые не видят будущего. Поэтому они начинают играть, гонять на машинах – это все попытка переиграть жизнь", – считает он.
Сам Хинтба "Игроку" предпочитает "Бесов" или "Братьев Карамазовых". Директор театра отметил, что главное отличие Достоевского – это то, что он первый психологический писатель в русской литературе, который говорил не только о светлой стороне человека, а залезал в человеческое "подполье".
"Он пытался вскрыть мотивы дурного поведения человека, его потаенную сущность, мотивы бессознательного. Он не старался замкнуть художественного образа в пределах благопристойности", – добавил он.
Премьера спектакля Игрок в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия, 1920, 11.11.2021
В Абхазии
Рулетенбург в Сухуме: "Игрок" Достоевского на сцене РУСДРАМа
14:20

Спрятаться подальше

– Ираклий Ревазович, как вы думаете, если бы Федор Михайлович жил и творил в наше время, ему бы понравился "Игрок" РУСДРАМа?
– Думаю, он не узнал бы о том, что у нас его поставили.
Писатель, автор пьесы по мотивам романа "Игрок" Эля Джикирба считает иначе. По ее мнению, Достоевскому точно пришлась бы по вкусу абхазская вариация.
Писательница признается, что работа над пьесой была авантюрой.
"Я никогда не писала пьес по текстам и своих пьес тоже не писала. А Ираклий никогда не показывал себя в амплуа директора театра. Для нас это было чем-то экстраординарным, но мы не испугались", – рассказала она.
Несмотря на первый опыт, пьеса была написана всего за полтора месяца. Джикирба считает, что так получилось, потому что тексты Достоевского позволяют "делать из себя любую форму".
В круг любимых писателей, которых хочется перечитывать, Федора Михайловича писательница не включает.
"Потому что он писатель такого уровня, как Леонардо да Винчи, как римский Колизей, Египетские пирамиды. Он как данность. Это писатель такого уровня, которого нет смысла обсуждать в этих категориях. Он так погружает в глубины, что интуитивно хочется куда-то подальше спрятаться, в какую-нибудь раковину, чтобы эта глубина не засасывала. При этом я не могу не признавать величие его текста по объему, разнообразию, всеохватности исследования человека", – объяснила она.
Тем не менее писательница призналась, что была бы не прочь поработать с повестью "Белые ночи" и добавить в материал "немного питерского мистицизма".
Одно из самых известных произведений Федора Достоевского "Преступление и наказание" было переведено на абхазский язык писателей Алексеем Гогуа. Он также перевел повесть "Белые ночи".
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