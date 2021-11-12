Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/bzhaniya-proveril-khod-rabot-po-osvescheniyu-trassy-sukhum-ochamchyra-1036302273.html
Бжания проверил ход работ по освещению трассы Сухум-Очамчыра
Бжания проверил ход работ по освещению трассы Сухум-Очамчыра
В пятницу, 12 ноября, Аслан Бжания проводит инспекционную поездку в Очамчырский район. 12.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-12T12:05+0300
2021-11-12T14:59+0300
в абхазии
дороги
освещение
новости
аслан бжания
очамчыра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0c/1036301650_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f924b637fe16e731a5962004b23f4ea4.jpg
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил участок республиканской трассы в районе Адзюбжи, где устанавливаются столбы освещения.Замначальника УКСа Демир Гамисония рассказал главе государства, что протяженность первого этапа работ составляет 19 километров. Они будут завершены в декабре 2022 года, но возможно окончание работ с опережением срока. На первом этапе будет освещена трасса от Адзюбжи до Лабры.Общая протяженность трассы от Сухума до Очамчырского поворота – 45 километров. На первом этапе будет установлено 605 опор, на втором – 700."Опоры шестигранные и с оцинкованной поверхностью, чтобы они не ржавели", – объяснил Гамисония.Работы проводит "Черноморэнерго".В мае на совещании с министром экономики Кристиной Озган начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба рассказал, что часть республиканской трассы Сухум – Очамчыра будет освещена в 2021 году. По его словам, на первом этапе будет освещено 19 километров, на что будет направлено 83 миллиона рублей. Весь объем работ рассчитан на два года.Освещение республиканской трассы производится за счет Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/nachalis-raboty-po-osvescheniyu-trassy-sukhum-ingur-1036109967.html
очамчыра
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0c/1036301650_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5c9f2e32294ae609508149a7cb2604be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
дороги, освещение, новости, аслан бжания, очамчыра

Бжания проверил ход работ по освещению трассы Сухум-Очамчыра

12:05 12.11.2021 (обновлено: 14:59 12.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент посетил участок Республиканской трассы в районе Адзюбжи, где устанавливаются столбы освещения.
Президент посетил участок Республиканской трассы в районе Адзюбжи, где устанавливаются столбы освещения. - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
В пятницу, 12 ноября, Аслан Бжания проводит инспекционную поездку в Очамчырский район.
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил участок республиканской трассы в районе Адзюбжи, где устанавливаются столбы освещения.
Замначальника УКСа Демир Гамисония рассказал главе государства, что протяженность первого этапа работ составляет 19 километров. Они будут завершены в декабре 2022 года, но возможно окончание работ с опережением срока. На первом этапе будет освещена трасса от Адзюбжи до Лабры.
Общая протяженность трассы от Сухума до Очамчырского поворота – 45 километров. На первом этапе будет установлено 605 опор, на втором – 700.
"Опоры шестигранные и с оцинкованной поверхностью, чтобы они не ржавели", – объяснил Гамисония.
Работы проводит "Черноморэнерго".
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент посетил участок Республиканской трассы в районе Адзюбжи, где устанавливаются столбы освещения.
Президент посетил участок Республиканской трассы в районе Адзюбжи, где устанавливаются столбы освещения. - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2021
Президент посетил участок Республиканской трассы в районе Адзюбжи, где устанавливаются столбы освещения.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В мае на совещании с министром экономики Кристиной Озган начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба рассказал, что часть республиканской трассы Сухум – Очамчыра будет освещена в 2021 году. По его словам, на первом этапе будет освещено 19 километров, на что будет направлено 83 миллиона рублей. Весь объем работ рассчитан на два года.
Освещение республиканской трассы производится за счет Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
Золотая осень в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2021
В Абхазии
Начались работы по освещению трассы Сухум – Ингур
28 октября, 21:40
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:10Бжания подвел итоги совещания в администрации Очамчырского района
15:38Начальник милиции Очамчырского района рассказал о ситуации с правопорядком
15:17Глава Очамчырского района Беслан Бигвава отчитался о проделанной работе
14:52"Черноморэнерго" ввело новый график веерных отключений в Абхазии
14:40Бжания осмотрел состояние детского сада "Адзыхь" в Очамчыре
14:37Силаев об учениях США в Черном море: ситуация опасная, чреватая инцидентами и эскалацией
14:20Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет
13:30Президент проинспектировал водозаборное сооружение в селе Мыку
12:38Аслан Бжания посетил тепличное хозяйство в Кындыге
12:05Бжания проверил ход работ по освещению трассы Сухум-Очамчыра
12:00Мирцхулава об инвестициях в турсферу Абхазии: нам нужны взаимовыгодные условия
11:52Власти Сирии подсчитали ущерб от войны
11:26"Цель — Западная Европа": мигранты поставили ЕС перед сложным выбором
10:36Шанава о добровольческом форуме "Сочи-Сухум": площадка для ребят с опытом
10:25"Ситуация быстро ухудшается": что Вашингтон и Киев готовят в Донбассе
09:50Нам нужен иммунитет к "вирусам XXI века": известны их главные разносчики
09:15В России создан БАД, снижающий концентрацию COVID в организме в 16 раз
08:45Вирусолог центра Гамалеи спрогнозировал сроки одобрения "Спутник V" в ЕС
ВчераДва пациента с COVID-19 скончались в Абхазии
Вчера"Дети Донбасса – детям Карабаха": в Москве открылась выставка детских рисунков