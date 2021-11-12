https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/bzhaniya-proveril-khod-rabot-po-osvescheniyu-trassy-sukhum-ochamchyra-1036302273.html
Бжания проверил ход работ по освещению трассы Сухум-Очамчыра
Бжания проверил ход работ по освещению трассы Сухум-Очамчыра
В пятницу, 12 ноября, Аслан Бжания проводит инспекционную поездку в Очамчырский район. 12.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-12T12:05+0300
2021-11-12T12:05+0300
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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил участок республиканской трассы в районе Адзюбжи, где устанавливаются столбы освещения.Замначальника УКСа Демир Гамисония рассказал главе государства, что протяженность первого этапа работ составляет 19 километров. Они будут завершены в декабре 2022 года, но возможно окончание работ с опережением срока. На первом этапе будет освещена трасса от Адзюбжи до Лабры.Общая протяженность трассы от Сухума до Очамчырского поворота – 45 километров. На первом этапе будет установлено 605 опор, на втором – 700."Опоры шестигранные и с оцинкованной поверхностью, чтобы они не ржавели", – объяснил Гамисония.Работы проводит "Черноморэнерго".В мае на совещании с министром экономики Кристиной Озган начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба рассказал, что часть республиканской трассы Сухум – Очамчыра будет освещена в 2021 году. По его словам, на первом этапе будет освещено 19 километров, на что будет направлено 83 миллиона рублей. Весь объем работ рассчитан на два года.Освещение республиканской трассы производится за счет Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/nachalis-raboty-po-osvescheniyu-trassy-sukhum-ingur-1036109967.html
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дороги, освещение, новости, аслан бжания, очамчыра
Бжания проверил ход работ по освещению трассы Сухум-Очамчыра
12:05 12.11.2021 (обновлено: 14:59 12.11.2021)
В пятницу, 12 ноября, Аслан Бжания проводит инспекционную поездку в Очамчырский район.
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил участок республиканской трассы в районе Адзюбжи, где устанавливаются столбы освещения.
Замначальника УКСа Демир Гамисония рассказал главе государства, что протяженность первого этапа работ составляет 19 километров. Они будут завершены в декабре 2022 года, но возможно окончание работ с опережением срока. На первом этапе будет освещена трасса от Адзюбжи до Лабры.
Общая протяженность трассы от Сухума до Очамчырского поворота – 45 километров. На первом этапе будет установлено 605 опор, на втором – 700.
"Опоры шестигранные и с оцинкованной поверхностью, чтобы они не ржавели", – объяснил Гамисония.
Работы проводит "Черноморэнерго".
В мае на совещании с министром экономики Кристиной Озган начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба рассказал, что часть республиканской трассы Сухум – Очамчыра будет освещена в 2021 году. По его словам, на первом этапе будет освещено 19 километров, на что будет направлено 83 миллиона рублей. Весь объем работ рассчитан на два года.
Освещение республиканской трассы производится за счет Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.