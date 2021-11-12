Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/nachalnik-militsii-ochamchyrskogo-rayona-rasskazal-o-situatsii-s-pravoporyadkom-1036309217.html
Начальник милиции Очамчырского района рассказал о ситуации с правопорядком
Начальник милиции Очамчырского района рассказал о ситуации с правопорядком
В пятницу, 12 ноября, в администрации Очамчырского района проходит совещание актива в присутствии главы государства Аслана Бжания. 12.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-12T15:38+0300
2021-11-12T16:10+0300
в абхазии
новости
очамчырский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0c/1036309776_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_72a6b7ec9d9df5ff64069f8d69b00c10.jpg
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Начальник милиции Очамчырского района Ахра Чагава отчитался о ситуации с правопорядком на рабочем совещании в пятницу.Он рассказал, что за 2021 год в районе зафиксировано 47 преступлений, в прошлом году было учтено 41 преступление.Чагава подчеркнул, что увеличилось выявление и изъятие незаконного оружия и наркотических средств, снизилось количество разбоев, грабежей, аварий со смертельным исходом.В этом году было зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли два человека, в 2020 году было 19 аварий, в которых погибли пять человек.В целом было выявлено 5517 нарушений ПДД, 294 из-за состояния алкогольного опьянения. Штрафы выписаны на сумму 4 миллиона 193 тысячи рублей. Для сравнения, в 2020 году было выявлено 3807 нарушений правил дорожного движения.Чагава рассказал, что с начала года было отключено 6177 аппаратов по добыче криптовалют. Он объяснил, что в начале года аппараты не изымались, так как не было складских помещений. С тех пор, как они появились, в склады было отправлено более 1000 аппаратов, часть майнинг-ферм была опечатана.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/vozvraschenie-sukhuma-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-oktyabr-1036210081.html
очамчырский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0c/1036309776_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1a8452c71299b04be52a3570447162c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, очамчырский район

Начальник милиции Очамчырского района рассказал о ситуации с правопорядком

15:38 12.11.2021 (обновлено: 16:10 12.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Машина милиции очамчирского района
Машина милиции очамчирского района - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
В пятницу, 12 ноября, в администрации Очамчырского района проходит совещание актива в присутствии главы государства Аслана Бжания.
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Начальник милиции Очамчырского района Ахра Чагава отчитался о ситуации с правопорядком на рабочем совещании в пятницу.
Он рассказал, что за 2021 год в районе зафиксировано 47 преступлений, в прошлом году было учтено 41 преступление.
Чагава подчеркнул, что увеличилось выявление и изъятие незаконного оружия и наркотических средств, снизилось количество разбоев, грабежей, аварий со смертельным исходом.
В этом году было зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли два человека, в 2020 году было 19 аварий, в которых погибли пять человек.
В целом было выявлено 5517 нарушений ПДД, 294 из-за состояния алкогольного опьянения. Штрафы выписаны на сумму 4 миллиона 193 тысячи рублей. Для сравнения, в 2020 году было выявлено 3807 нарушений правил дорожного движения.
Машины милиции Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
В Абхазии
"Возвращение" Сухума: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за октябрь
5 ноября, 13:48
Чагава рассказал, что с начала года было отключено 6177 аппаратов по добыче криптовалют. Он объяснил, что в начале года аппараты не изымались, так как не было складских помещений. С тех пор, как они появились, в склады было отправлено более 1000 аппаратов, часть майнинг-ферм была опечатана.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:10Бжания подвел итоги совещания в администрации Очамчырского района
15:38Начальник милиции Очамчырского района рассказал о ситуации с правопорядком
15:17Глава Очамчырского района Беслан Бигвава отчитался о проделанной работе
14:52"Черноморэнерго" ввело новый график веерных отключений в Абхазии
14:40Бжания осмотрел состояние детского сада "Адзыхь" в Очамчыре
14:37Силаев об учениях США в Черном море: ситуация опасная, чреватая инцидентами и эскалацией
14:20Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет
13:30Президент проинспектировал водозаборное сооружение в селе Мыку
12:38Аслан Бжания посетил тепличное хозяйство в Кындыге
12:05Бжания проверил ход работ по освещению трассы Сухум-Очамчыра
12:00Мирцхулава об инвестициях в турсферу Абхазии: нам нужны взаимовыгодные условия
11:52Власти Сирии подсчитали ущерб от войны
11:26"Цель — Западная Европа": мигранты поставили ЕС перед сложным выбором
10:36Шанава о добровольческом форуме "Сочи-Сухум": площадка для ребят с опытом
10:25"Ситуация быстро ухудшается": что Вашингтон и Киев готовят в Донбассе
09:50Нам нужен иммунитет к "вирусам XXI века": известны их главные разносчики
09:15В России создан БАД, снижающий концентрацию COVID в организме в 16 раз
08:45Вирусолог центра Гамалеи спрогнозировал сроки одобрения "Спутник V" в ЕС
ВчераДва пациента с COVID-19 скончались в Абхазии
Вчера"Дети Донбасса – детям Карабаха": в Москве открылась выставка детских рисунков