https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/nachalnik-militsii-ochamchyrskogo-rayona-rasskazal-o-situatsii-s-pravoporyadkom-1036309217.html

Начальник милиции Очамчырского района рассказал о ситуации с правопорядком

Начальник милиции Очамчырского района рассказал о ситуации с правопорядком

В пятницу, 12 ноября, в администрации Очамчырского района проходит совещание актива в присутствии главы государства Аслана Бжания. 12.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-12T15:38+0300

2021-11-12T15:38+0300

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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Начальник милиции Очамчырского района Ахра Чагава отчитался о ситуации с правопорядком на рабочем совещании в пятницу.Он рассказал, что за 2021 год в районе зафиксировано 47 преступлений, в прошлом году было учтено 41 преступление.Чагава подчеркнул, что увеличилось выявление и изъятие незаконного оружия и наркотических средств, снизилось количество разбоев, грабежей, аварий со смертельным исходом.В этом году было зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли два человека, в 2020 году было 19 аварий, в которых погибли пять человек.В целом было выявлено 5517 нарушений ПДД, 294 из-за состояния алкогольного опьянения. Штрафы выписаны на сумму 4 миллиона 193 тысячи рублей. Для сравнения, в 2020 году было выявлено 3807 нарушений правил дорожного движения.Чагава рассказал, что с начала года было отключено 6177 аппаратов по добыче криптовалют. Он объяснил, что в начале года аппараты не изымались, так как не было складских помещений. С тех пор, как они появились, в склады было отправлено более 1000 аппаратов, часть майнинг-ферм была опечатана.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/vozvraschenie-sukhuma-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-oktyabr-1036210081.html

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