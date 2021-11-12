https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-13-i-14-noyabrya-1036304122.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 13 и 14 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 13 и 14 ноября

Территория Черноморского побережья Абхазии в предстоящие выходные по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 12.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-12T17:28+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. В выходные дни, 13 и 14 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 3°С до +8°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды, слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 – 80%.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии