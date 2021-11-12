https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/sedobnaya-girlyanda-kak-v-abkhazii-gotovyat-sushenuyu-khurmu--1036299009.html
Съедобная "гирлянда": как в Абхазии готовят сушеную хурму
Съедобная "гирлянда": как в Абхазии готовят сушеную хурму
Сушеная хурма - верная примета абхазской осени: в октябре и ноябре на террасах и под навесами появляются яркие гирлянды. 12.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-12T11:30+0300
2021-11-12T11:30+0300
2021-11-12T11:30+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0c/1036300140_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fadde841fea700d6ca145458d78d9253.jpg
Сушеная хурма - верная примета абхазской осени: в октябре и ноябре на террасах и под навесами появляются яркие гирлянды.Для сушки используются неперезревшие плоды.Хурму очищают от кожуры и связывают за плодоножки. Связки хурмы вывешивают в солнечном продуваемом месте, так как без солнечного света и ветра хурма может сгнить. Процесс несложный, но длительный. Ждать придется около месяца.Сушеную хурму чаще всего подают на стол в качестве закуски или десерта.Хурма стоит на первом месте среди сухофруктов по содержанию железа, калия, магния, кальция и натрия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/osen-na-vkus-zagotovka-adzhindzhukhua-i-sushenoy-khurmy-v-abkhazii--1036134343.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0c/1036300140_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_49cbd60bf4b515ab437c1c8029d1c9c0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа
Съедобная "гирлянда": как в Абхазии готовят сушеную хурму
Сушеная хурма - верная примета абхазской осени: в октябре и ноябре на террасах и под навесами появляются яркие гирлянды.
Для сушки используются неперезревшие плоды.
Хурму очищают от кожуры и связывают за плодоножки. Связки хурмы вывешивают в солнечном продуваемом месте, так как без солнечного света и ветра хурма может сгнить. Процесс несложный, но длительный. Ждать придется около месяца.
Сушеную хурму чаще всего подают на стол в качестве закуски или десерта.
Хурма стоит на первом месте среди сухофруктов по содержанию железа, калия, магния, кальция и натрия.