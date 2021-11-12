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https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/sedobnaya-girlyanda-kak-v-abkhazii-gotovyat-sushenuyu-khurmu--1036299009.html
Съедобная "гирлянда": как в Абхазии готовят сушеную хурму
Съедобная "гирлянда": как в Абхазии готовят сушеную хурму
Сушеная хурма - верная примета абхазской осени: в октябре и ноябре на террасах и под навесами появляются яркие гирлянды. 12.11.2021, Sputnik Абхазия
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Сушеная хурма - верная примета абхазской осени: в октябре и ноябре на террасах и под навесами появляются яркие гирлянды.Для сушки используются неперезревшие плоды.Хурму очищают от кожуры и связывают за плодоножки. Связки хурмы вывешивают в солнечном продуваемом месте, так как без солнечного света и ветра хурма может сгнить. Процесс несложный, но длительный. Ждать придется около месяца.Сушеную хурму чаще всего подают на стол в качестве закуски или десерта.Хурма стоит на первом месте среди сухофруктов по содержанию железа, калия, магния, кальция и натрия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/osen-na-vkus-zagotovka-adzhindzhukhua-i-sushenoy-khurmy-v-abkhazii--1036134343.html
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видео, мультимедиа

Съедобная "гирлянда": как в Абхазии готовят сушеную хурму

11:30 12.11.2021
© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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Сушеная хурма - верная примета абхазской осени: в октябре и ноябре на террасах и под навесами появляются яркие гирлянды.
Для сушки используются неперезревшие плоды.
Хурму очищают от кожуры и связывают за плодоножки. Связки хурмы вывешивают в солнечном продуваемом месте, так как без солнечного света и ветра хурма может сгнить. Процесс несложный, но длительный. Ждать придется около месяца.
Сушеную хурму чаще всего подают на стол в качестве закуски или десерта.
Хурма стоит на первом месте среди сухофруктов по содержанию железа, калия, магния, кальция и натрия.
Изготовление аджинджухуа и сушенной хурмы - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2021
В Абхазии
Осень на вкус: заготовка аджинджухуа и сушеной хурмы в Абхазии
3 ноября, 15:25
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