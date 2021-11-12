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https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/shoygu-zayavil-o-naraschivanii-voennogo-prisutstviya-nato-u-granits-rossii-1036311490.html
Шойгу заявил о наращивании военного присутствия НАТО у границ России
Шойгу заявил о наращивании военного присутствия НАТО у границ России
В российском Минобороны считают внеплановые маневры США и их союзников вблизи границ России дестабилизирующими, одной из их целей в ведомстве назвали военное... 12.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-12T17:00+0300
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сергей шойгу
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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании российско-французского Совета в формате "2+2" обсудил широкий спектр вопросов стратегической стабильности и европейской безопасности, отметив, в частности, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие вблизи границ РФ, передает РИА Новости со ссылкой на замглавы военного ведомства Александра Фомина.По его словам, в ходе встречи министры обороны и внешнеполитических ведомств двух стран "обменялись мнениями по обстановке на Европейском континенте, ситуации в Ближневосточном регионе и на севере Африки"."Затронуты также важные темы стратегической стабильности и европейской безопасности, контроля над вооружениями, двусторонних отношений", - добавил заместитель министра обороны России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/shoygu-rossiyskie-voennye-sledyat-za-korablyami-ssha-v-chernom-more-1036230207.html
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сергей шойгу, россия, министерство обороны рф

Шойгу заявил о наращивании военного присутствия НАТО у границ России

17:00 12.11.2021 (обновлено: 17:16 12.11.2021)
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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В российском Минобороны считают внеплановые маневры США и их союзников вблизи границ России дестабилизирующими, одной из их целей в ведомстве назвали военное освоение территории Украины.
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании российско-французского Совета в формате "2+2" обсудил широкий спектр вопросов стратегической стабильности и европейской безопасности, отметив, в частности, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие вблизи границ РФ, передает РИА Новости со ссылкой на замглавы военного ведомства Александра Фомина.

"Министр обороны отметил на встрече, что военно-политическая ситуация в Европе деградирует. Продолжается наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ. При этом указал, что российские инициативы, направленные на повышение предсказуемости и уменьшение рисков инцидентов, остаются в силе", - сообщил Фомин СМИ по итогам переговоров в Париже.

По его словам, в ходе встречи министры обороны и внешнеполитических ведомств двух стран "обменялись мнениями по обстановке на Европейском континенте, ситуации в Ближневосточном регионе и на севере Африки".
"Затронуты также важные темы стратегической стабильности и европейской безопасности, контроля над вооружениями, двусторонних отношений", - добавил заместитель министра обороны России.
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