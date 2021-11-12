https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/shoygu-zayavil-o-naraschivanii-voennogo-prisutstviya-nato-u-granits-rossii-1036311490.html

Шойгу заявил о наращивании военного присутствия НАТО у границ России

Шойгу заявил о наращивании военного присутствия НАТО у границ России

В российском Минобороны считают внеплановые маневры США и их союзников вблизи границ России дестабилизирующими, одной из их целей в ведомстве назвали военное... 12.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-12T17:00+0300

2021-11-12T17:00+0300

2021-11-12T17:16+0300

сергей шойгу

россия

министерство обороны рф

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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании российско-французского Совета в формате "2+2" обсудил широкий спектр вопросов стратегической стабильности и европейской безопасности, отметив, в частности, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие вблизи границ РФ, передает РИА Новости со ссылкой на замглавы военного ведомства Александра Фомина.По его словам, в ходе встречи министры обороны и внешнеполитических ведомств двух стран "обменялись мнениями по обстановке на Европейском континенте, ситуации в Ближневосточном регионе и на севере Африки"."Затронуты также важные темы стратегической стабильности и европейской безопасности, контроля над вооружениями, двусторонних отношений", - добавил заместитель министра обороны России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/shoygu-rossiyskie-voennye-sledyat-za-korablyami-ssha-v-chernom-more-1036230207.html

россия

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сергей шойгу, россия, министерство обороны рф