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Вирусолог центра Гамалеи спрогнозировал сроки одобрения "Спутник V" в ЕС
Вирусолог центра Гамалеи спрогнозировал сроки одобрения "Спутник V" в ЕС
На сегодняшний день "Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. 12.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-12T08:45+0300
2021-11-12T10:15+0300
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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Европейский регулятор ЕМА одобрит российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" вскоре за ее одобрением Всемирной организацией здравоохранения, если ВОЗ это сделает до конца текущего года, считает научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Об этом сообщает РИА Новости.В начале октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечал, что фонд ждет одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев. Вопрос сертификации "Спутника V" рассматривает и Европейское медицинское агентство (ЕМА). В середине октября представитель ЕМА Фергюс Свини сообщал, что регулятор не комментирует возможный график одобрения российской вакцины в ЕС, работа с производителем продолжается. Западные издания же писали, что ЕМА, скорее всего, не сможет рассмотреть вопрос о регистрации российской вакцины в Евросоюзе до конца года, рассмотрение возможно в первом квартале 2022 года."Если ВОЗ до конца этого года одобрит "Спутник V", то вскоре отреагирует и европейский регулятор - ЕМА. Существующие пока что задержки с одобрением российского препарата могут быть связаны с различными стандартами в производстве", – приводит газета "Известия" мнение Альтштейна.Научный сотрудник отметил, что ВОЗ смотрит, насколько производство вакцины соответствует "надлежащей производственной практике". По его словам, у большинства западных организаций нет претензий к качеству "Спутника V"."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/glava-minzdrava-rossii-rasskazal-o-rabote-s-voz-po-priznaniyu-vaktsiny-sputnik-v-1036266593.html
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новости, россия, вакцинация

Вирусолог центра Гамалеи спрогнозировал сроки одобрения "Спутник V" в ЕС

08:45 12.11.2021 (обновлено: 10:15 12.11.2021)
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Казахстане
Вакцинация от коронавируса в Казахстане - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Тимур Батыршин
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На сегодняшний день "Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли.
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Европейский регулятор ЕМА одобрит российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" вскоре за ее одобрением Всемирной организацией здравоохранения, если ВОЗ это сделает до конца текущего года, считает научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Об этом сообщает РИА Новости.
В начале октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечал, что фонд ждет одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев. Вопрос сертификации "Спутника V" рассматривает и Европейское медицинское агентство (ЕМА). В середине октября представитель ЕМА Фергюс Свини сообщал, что регулятор не комментирует возможный график одобрения российской вакцины в ЕС, работа с производителем продолжается. Западные издания же писали, что ЕМА, скорее всего, не сможет рассмотреть вопрос о регистрации российской вакцины в Евросоюзе до конца года, рассмотрение возможно в первом квартале 2022 года.
"Если ВОЗ до конца этого года одобрит "Спутник V", то вскоре отреагирует и европейский регулятор - ЕМА. Существующие пока что задержки с одобрением российского препарата могут быть связаны с различными стандартами в производстве", – приводит газета "Известия" мнение Альтштейна.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V. - Sputnik Абхазия, 1920, 10.11.2021
Глава Минздрава России рассказал о работе с ВОЗ по признанию вакцины "Спутник V"
10 ноября, 12:10
Научный сотрудник отметил, что ВОЗ смотрит, насколько производство вакцины соответствует "надлежащей производственной практике". По его словам, у большинства западных организаций нет претензий к качеству "Спутника V".

"Вакцины сейчас производятся по так называемой "надлежащей производственной практике" (GMP, Good Manufacturing Practice). Представители ВОЗ, к примеру, в настоящий момент смотрят, насколько соблюдаются эти требования на нашем производстве и делают соответствующие замечания. Мы их, в свою очередь, оперативно устраняем. Постепенно мы будем этим требованиям соответствовать", – отметил Альтштейн.

"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
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