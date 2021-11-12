https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/virusolog-tsentra-gamalei-sprognoziroval-sroki-odobreniya-sputnik-v-v-es-1036297196.html

Вирусолог центра Гамалеи спрогнозировал сроки одобрения "Спутник V" в ЕС

Вирусолог центра Гамалеи спрогнозировал сроки одобрения "Спутник V" в ЕС

На сегодняшний день "Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. 12.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-12T08:45+0300

2021-11-12T08:45+0300

2021-11-12T10:15+0300

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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Европейский регулятор ЕМА одобрит российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" вскоре за ее одобрением Всемирной организацией здравоохранения, если ВОЗ это сделает до конца текущего года, считает научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Об этом сообщает РИА Новости.В начале октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечал, что фонд ждет одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев. Вопрос сертификации "Спутника V" рассматривает и Европейское медицинское агентство (ЕМА). В середине октября представитель ЕМА Фергюс Свини сообщал, что регулятор не комментирует возможный график одобрения российской вакцины в ЕС, работа с производителем продолжается. Западные издания же писали, что ЕМА, скорее всего, не сможет рассмотреть вопрос о регистрации российской вакцины в Евросоюзе до конца года, рассмотрение возможно в первом квартале 2022 года."Если ВОЗ до конца этого года одобрит "Спутник V", то вскоре отреагирует и европейский регулятор - ЕМА. Существующие пока что задержки с одобрением российского препарата могут быть связаны с различными стандартами в производстве", – приводит газета "Известия" мнение Альтштейна.Научный сотрудник отметил, что ВОЗ смотрит, насколько производство вакцины соответствует "надлежащей производственной практике". По его словам, у большинства западных организаций нет претензий к качеству "Спутника V"."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/glava-minzdrava-rossii-rasskazal-o-rabote-s-voz-po-priznaniyu-vaktsiny-sputnik-v-1036266593.html

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