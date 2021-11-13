https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/deputat-agrba-oproverg-obvineniya-v-strelbe-u-parlamenta-1036322510.html

Депутат Валерий Агрба опроверг свою причастность к выстрелам у Парламента

Депутат Валерий Агрба опроверг свою причастность к выстрелам у Парламента

Депутат Народного Собрания Абхазии Валерий Агрба провел пресс-конференцию в связи с заявлением правоохранительных органов о том, что он подозревается в... 13.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-13T14:54+0300

2021-11-13T14:54+0300

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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik, Асмт Цвижба. Валерий Агрба заявил, что не имеет отношения к стрельбе 11 ноября в Сухуме, и никто не извещал его о том, что в отношении него ведется процессуальная проверка."Я не стал бы прикрываться своей депутатской неприкосновенностью, я и сам заинтересован в том, чтобы дело было рассмотрено объективно. Я сам осуждаю, когда в непраздничные дни проводят выстрелы из огнестрельного оружия", - сказал он.Агрба написал два депутатских запроса – начальнику ГСО Зурабу Зантария и генеральному прокурору республики Адгуру Агрба, так как распространившееся в СМИ видео с его участием было снято на мобильный телефон с монитора, передающего картинку с камер наружного видеонаблюдения комплекса правительственных зданий."Срок процессуальной проверки очень ограничен, немного времени осталось, чтобы либо подтвердить мою причастность, либо опровергнуть. Как депутат я буду использовать все свои полномочия, чтобы выразить свое мнение публично, а как гражданин буду отстаивать в судебном порядке свою честь и репутацию и требовать привлечения к уголовной ответственности за распространение клеветы и заведомо ложный донос. А также требовать опровержения и извинения на Абхазском телевидении", - сказал он.Агрба рассказал, что в тот день он действительно находился у здания Парламента со своими коллегами Гарри Кокая, Алмасханом Ардзынба и Гиви Кварчия, обсуждал со спикером рабочие вопросы.Отъезжая от здания, депутат услышал выстрелы, но кто их производил, не знает.Согласно данным милиции, 11 ноября в 17:50 на служебной стоянке, примыкающей к административному корпусу Парламента Абхазии, депутат Народного Собрания Валерий Агрба, в компании с депутатами Гарри Кокая, Алмасханом Ардзынба и Гиви Кварчия, произвел три пистолетных выстрела в воздух.Расследованием инцидента занимается Сухумская городская прокуратура.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/prokuratura-sukhuma-zanyalas-proverkoy-intsidenta-so-strelboy-u-parlamenta-1036316921.html

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