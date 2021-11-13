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Гинцбург рассказал о формах лекарства от COVID для тяжелых и средних больных
Гинцбург рассказал о формах лекарства от COVID для тяжелых и средних больных
В январе в России планируется начать клинические испытания препарата из антител для лечения заболевших коронавирусом и завершить их в течение трех-четырех... 13.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-13T09:38+0300
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Лекарства от COVID-19 для тяжелых больных предполагаются в виде жидкости, для средних и легких – в виде таблеток, но этот вопрос зависит и от фармакокинетики, и окончательного понимания пока нет, рассказал РИА Новости директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Окончательного понимания нет. Но, исходя из общих соображений, если это тяжелые больные, то это, как правило, жидкость, потому что вводится инъекционно. Если это средней тяжести больные или легкой тяжести больные, то это, как правило, таблетки", - сказал Гинцбург.Он отметил, что этот вопрос во многом зависит от степени тяжести больного: для тяжелобольных предпочтительны инъекционные формы препаратов, а также капельницы. Для более легких больных обычно делаются таблетки."Конечно, это еще зависит от фармакокинетики, соответственно, той химии, которую вводишь - насколько она усваивается? Как ее надо вводить? Но это уже более тонкий момент", - добавил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/v-rossii-nachali-rabotu-nad-lekarstvom-dlya-podavleniya-razmnozheniya-koronavirusa-1036277203.html
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россия, коронавирус - 2021
Гинцбург рассказал о формах лекарства от COVID для тяжелых и средних больных
09:38 13.11.2021 (обновлено: 10:05 13.11.2021)
В январе в России планируется начать клинические испытания препарата из антител для лечения заболевших коронавирусом и завершить их в течение трех-четырех месяцев.
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik.
Лекарства от COVID-19 для тяжелых больных предполагаются в виде жидкости, для средних и легких – в виде таблеток, но этот вопрос зависит и от фармакокинетики, и окончательного понимания пока нет, рассказал РИА Новости
директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Окончательного понимания нет. Но, исходя из общих соображений, если это тяжелые больные, то это, как правило, жидкость, потому что вводится инъекционно. Если это средней тяжести больные или легкой тяжести больные, то это, как правило, таблетки", - сказал Гинцбург.
Он отметил, что этот вопрос во многом зависит от степени тяжести больного: для тяжелобольных предпочтительны инъекционные формы препаратов, а также капельницы. Для более легких больных обычно делаются таблетки.
"Конечно, это еще зависит от фармакокинетики, соответственно, той химии, которую вводишь - насколько она усваивается? Как ее надо вводить? Но это уже более тонкий момент", - добавил он.