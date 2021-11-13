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https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/prezident-abkhazii-provel-utrennyuyu-gimnastiku-s-chlenami-pravitelstva-1036318356.html
Президент Абхазии Аслан Бжания провел утреннюю гимнастику с министрами
Президент Абхазии Аслан Бжания провел утреннюю гимнастику с министрами
Аслан Бжания показал, с чего начинается утро президента Абхазии и рассказал о своих спортивных привычках. 13.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег на территории госдачи.В спортивной ходьбе участвовали министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Джансух Нанба, министр культуры Гудиса Агрба, министр образования Инал Габлия, министр юстиции Анри Барциц, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, министр здравоохранения Эдуард Бутба, сотрудники Администрации президента и различных ведомств.К госслужащим присоединилась и собака главы государства - двухлетний лабрадор Гера.Ходьба началась в 8:51 и закончилась примерно в 10:05 утра. Президент и его коллеги прошли три круга по 1800 метров. После второго круга президент сделал небольшой перерыв, чтоб выпить чай, а позже позавтракал гречкой.Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что спорт "очень нужная вещь"."Всем рекомендую этим заниматься. Когда все находимся на свежем воздухе - это очень полезно и помогает в борьбе с ковидом", - добавил он.Президент рассказал, что его утро начинается в 7:00 с зарядки-ходьбы и гимнастики, а летом и с плавания.На завтрак Бжания предпочитает кашу, чай или фрукты.Президент подчеркнул, что у него нет пагубных привычек, влияющих на состояние здоровья - он не курит и не злоупотребляет спиртным.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/butba-nazval-slozhnoy-situatsiyu-s-koronavirusom-v-abkhazii-1036317364.html
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новости, аслан бжания, гимнастика

Президент Абхазии Аслан Бжания провел утреннюю гимнастику с министрами

10:35 13.11.2021 (обновлено: 12:48 13.11.2021)
© Sputnik / Марианна Кубрава Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег
Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег - Sputnik Абхазия, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Аслан Бжания показал, с чего начинается утро президента Абхазии и рассказал о своих спортивных привычках.
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег на территории госдачи.
В спортивной ходьбе участвовали министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Джансух Нанба, министр культуры Гудиса Агрба, министр образования Инал Габлия, министр юстиции Анри Барциц, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, министр здравоохранения Эдуард Бутба, сотрудники Администрации президента и различных ведомств.
© Sputnik / Марианна Кубрава Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег
Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег - Sputnik Абхазия
1/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег
© Sputnik / Марианна Кубрава Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег
Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег - Sputnik Абхазия
2/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег
© Sputnik / Марианна Кубрава Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег
Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег
© Sputnik / Марианна Кубрава Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег
Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег
© Sputnik / Марианна Кубрава Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег
Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег
© Sputnik / Марианна Кубрава Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег
Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег
1/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег
2/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег
3/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег
4/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег
5/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег
6/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег
К госслужащим присоединилась и собака главы государства - двухлетний лабрадор Гера.
© Sputnik / Акоп КущянСобака главы государства - двухлетний лабрадор Герда
Собака главы государства - двухлетний лабрадор Герда - Sputnik Абхазия, 1920, 13.11.2021
Собака главы государства - двухлетний лабрадор Герда
© Sputnik / Акоп Кущян
Ходьба началась в 8:51 и закончилась примерно в 10:05 утра. Президент и его коллеги прошли три круга по 1800 метров. После второго круга президент сделал небольшой перерыв, чтоб выпить чай, а позже позавтракал гречкой.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что спорт "очень нужная вещь".
"Всем рекомендую этим заниматься. Когда все находимся на свежем воздухе - это очень полезно и помогает в борьбе с ковидом", - добавил он.
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 13.11.2021
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Президент рассказал, что его утро начинается в 7:00 с зарядки-ходьбы и гимнастики, а летом и с плавания.
На завтрак Бжания предпочитает кашу, чай или фрукты.

"Спорт придает мне силы, поддерживает настроение, это панацея от всяких заболеваний. Рекомендую всем заниматься спортом, независимо от возраста. Я показал коллегам, как это проходит на территории госдачи. Добро пожаловать всем, кто хочет заниматься спортом со мной. Когда мы ходим, у нас есть возможность совмещать полезное с приятным", - рассказал он.

Президент подчеркнул, что у него нет пагубных привычек, влияющих на состояние здоровья - он не курит и не злоупотребляет спиртным.
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