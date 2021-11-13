https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/prezident-abkhazii-provel-utrennyuyu-gimnastiku-s-chlenami-pravitelstva-1036318356.html

Президент Абхазии Аслан Бжания провел утреннюю гимнастику с министрами

Президент Абхазии Аслан Бжания провел утреннюю гимнастику с министрами

Аслан Бжания показал, с чего начинается утро президента Абхазии и рассказал о своих спортивных привычках. 13.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-13T10:35+0300

2021-11-13T10:35+0300

2021-11-13T12:48+0300

в абхазии

новости

аслан бжания

гимнастика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0d/1036318522_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_7ba1d60d5964745b1b2ada3659795be2.jpg

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег на территории госдачи.В спортивной ходьбе участвовали министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Джансух Нанба, министр культуры Гудиса Агрба, министр образования Инал Габлия, министр юстиции Анри Барциц, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, министр здравоохранения Эдуард Бутба, сотрудники Администрации президента и различных ведомств.К госслужащим присоединилась и собака главы государства - двухлетний лабрадор Гера.Ходьба началась в 8:51 и закончилась примерно в 10:05 утра. Президент и его коллеги прошли три круга по 1800 метров. После второго круга президент сделал небольшой перерыв, чтоб выпить чай, а позже позавтракал гречкой.Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что спорт "очень нужная вещь"."Всем рекомендую этим заниматься. Когда все находимся на свежем воздухе - это очень полезно и помогает в борьбе с ковидом", - добавил он.Президент рассказал, что его утро начинается в 7:00 с зарядки-ходьбы и гимнастики, а летом и с плавания.На завтрак Бжания предпочитает кашу, чай или фрукты.Президент подчеркнул, что у него нет пагубных привычек, влияющих на состояние здоровья - он не курит и не злоупотребляет спиртным.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/butba-nazval-slozhnoy-situatsiyu-s-koronavirusom-v-abkhazii-1036317364.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, аслан бжания, гимнастика