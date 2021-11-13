https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/butba-nazval-slozhnoy-situatsiyu-s-koronavirusom-v-abkhazii-1036317364.html

Бутба назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Абхазии

Бутба назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Абхазии

По последним данным Оперштаба, в Абхазии выявлено 33116 случаев заражения коронавирусной инфекцией, зафиксировано 483 летальных исхода. 13.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-13T02:34+0300

2021-11-13T02:34+0300

2021-11-13T02:35+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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абхазия

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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Ситуация с коронавирусом в Абхазии остается сложной, но контролируемой, заявил министр здравоохранения Эдуард Бутба на пресс-конференции в пятницу.По данным на 12 ноября, в медучреждениях на территории республики госпитализированы с коронавирусом более 270 человек, из них 71 - в Гудаутском ковидном госпитале и 101 - в мобильном госпитале Минобороны России, развернутом в Сухуме. В среднем за сутки около 20 пациентов поступает в стационары, отметил Бутба. Что касается детского населения, зараженных COVID-19 стало меньше, пять-шесть человек в сутки поступает на лечение в ковид-отделение при Республиканской детской больнице. Детей лечат амбулаторно, так как инфекцию они переносят в основном в легкой форме, сказал глава Минздрава.Бутба призвал граждан соблюдать меры предосторожности для защиты от заражения коронавирусом, как минимум - носить маски, так как вирус мутирует, и больные зачастую в очень тяжелом состоянии поступают в больницы. Еще одной причиной растущего числа "тяжелых" пациентов, помимо мутации патогена, глава Минздрава назвал позднюю обращаемость в медучреждение, когда потерян "золотой час" и помощь медиков бывает бессильной.Кроме того, министр обратился к жителям Абхазии ограничить проведение свадеб и поминальных меропиятий, а если какое-то событие отложить невозможно, то хотя бы провести его в узком формате. "Врачи тоже люди, уже полтора года они на передовой в красной зоне сутками борются с этим вирусом, и когда после работы уставшие возвращаются домой и видят свадебные кортежи, вы поймите, они уже устали", - сказал он.Ситуация по кислороду в Абхазии сложная, правительство делает все, чтобы кислородозависимые пациенты ни на секунду не оставались без кислорода, отметил Бутба. "Уже никто не смотрит на цену кислорода, а она начиналась от 20 тысяч рулей за тонну, потом 40, 60, сегодня эта цифра уже уходит за 80 тысяч. Основную массу кислорода мы завозим. Наша Новорайонская станция работает, но ей очень много лет, неоднократно были ремонты этой станции. Несмотря на это, специалисты круглосуточно работают, чтобы выдать максимальный объем кислорода, сейчас они вышли на мощность 150-200 баллонов. Это очень большое подспорье, может покрыть часть нужд Инфекционной больницы и мобильного госпиталя в Сухуме. Но кислород потребляют во всех ковидных отделениях по республике и его надо постоянно подвозить", - сказал глава Минздрава. По его словам, всего по Абхазии в сутки уходит 650 баллонов кислорода. Российский военный госпиталь потребляет от 200 баллонов кислорода в сутки, Гудаутская больница - 2,5 тонны.При этом большие сложности возникают с закупкой кислорода, потому что и в России его достать сложно, так как там много кислородозависимых больных. Отказы были в Краснодаре, Новороссийске и Волгограде. Сейчас кислород завозится в Абхазию из Азова. Он добавил, что ввиду неустойчивости энергоснабжения в Гудаутском ковидном госпитале готовятся к установке нового резервного дизельного генератора электроэнергии мощность 300 кВт. Агрегат уже оплачен, в течение 15 дней ожидается его поставка.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/v-rossii-sozdan-bad-snizhayuschiy-kontsentratsiyu-covid-v-organizme-v-16-raz-1036297354.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/bal-smerti-po-abkhazski-1036269574.html

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новости, абхазия