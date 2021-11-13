https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/putin-prokommentiroval-ucheniya-nato-v-chernom-more-1036320335.html
Путин прокомментировал учения НАТО в Черном море
Путин прокомментировал учения НАТО в Черном море
С начала октября в акватории Черного моря проходят незапланированные военные учения стран НАТО. 13.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-13T12:35+0300
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нато
черное море
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал серьезным вызовом незапланированные военные учения НАТО в Черном море, в эфире телеканала "Россия 24" он заявил, что США и союзники используют стратегическую авиацию с боевым оружием."Дело в том, что у них на борту - боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас", - заявил глава государства.Минобороны России предложило провести незапланированные учения в Черном море в ответ на действия США, но это нецелесообразно - нет смысла нагнетать обстановку, заявил президент России Владимир Путин."Должен сказать, что от нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой же акватории свои незапланированные учения. Но я считаю, что это не целесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там", - отметил Путин.По его словам, российское минобороны "ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/shoygu-zayavil-o-naraschivanii-voennogo-prisutstviya-nato-u-granits-rossii-1036311490.html
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россия, нато, черное море
Путин прокомментировал учения НАТО в Черном море
12:35 13.11.2021 (обновлено: 12:37 13.11.2021)
С начала октября в акватории Черного моря проходят незапланированные военные учения стран НАТО.
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал серьезным вызовом незапланированные военные учения НАТО в Черном море, в эфире телеканала "Россия 24" он заявил, что США и союзники используют стратегическую авиацию с боевым оружием.
Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО проводят незапланированные - хочу это подчеркнуть: незапланированные - учения в акватории Черного моря. Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация.
Владимир Путин
Президент России
"Дело в том, что у них на борту - боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас", - заявил глава государства.
Минобороны России предложило провести незапланированные учения в Черном море в ответ на действия США, но это нецелесообразно - нет смысла нагнетать обстановку, заявил президент России Владимир Путин.
"Должен сказать, что от нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой же акватории свои незапланированные учения. Но я считаю, что это не целесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там", - отметил Путин.
По его словам, российское минобороны "ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей".