https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/putin-prokommentiroval-ucheniya-nato-v-chernom-more-1036320335.html

Путин прокомментировал учения НАТО в Черном море

Путин прокомментировал учения НАТО в Черном море

С начала октября в акватории Черного моря проходят незапланированные военные учения стран НАТО. 13.11.2021, Sputnik Абхазия

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россия

нато

черное море

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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал серьезным вызовом незапланированные военные учения НАТО в Черном море, в эфире телеканала "Россия 24" он заявил, что США и союзники используют стратегическую авиацию с боевым оружием."Дело в том, что у них на борту - боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас", - заявил глава государства.Минобороны России предложило провести незапланированные учения в Черном море в ответ на действия США, но это нецелесообразно - нет смысла нагнетать обстановку, заявил президент России Владимир Путин."Должен сказать, что от нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой же акватории свои незапланированные учения. Но я считаю, что это не целесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там", - отметил Путин.По его словам, российское минобороны "ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/shoygu-zayavil-o-naraschivanii-voennogo-prisutstviya-nato-u-granits-rossii-1036311490.html

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