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Традиционная "химия" и ремесло: хобби и быт пенсионера из села Хуап
Традиционная "химия" и ремесло: хобби и быт пенсионера из села Хуап
Житель села Хуап Гудаутского района Роланд Зантария увлекся на пенсии изготовлением посохов, абхазских ножей, а также не бросает сезонную варку чачи по... 13.11.2021, Sputnik Абхазия
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Варка чачи – неотъемлемая часть абхазского сельского быта. Житель села Хуап Гудаутского района Роланд Зантария продолжает дело предков и каждую осень варит до 200 литров этого национального напитка.Впервые он самостоятельно сварил чачу, когда был в 8 классе. Азам абхазской "химии" его научил отец. Большую часть напитка он продает. Для праздничных дней или же приема гостей оставляет около 30 литров. Этого хватает до следующего сезона.Два года назад Зантария также полюбил мастерить абхазские трости, а еще раньше абхазские ножи. Среди традиционных посохов есть те, которыми пользуются пастухи, охотники, держали раньше дворяне и крестьяне.Ножи Зантария начал делать после того, как несколько лет назад у него без разрешения забрали подаренное холодное оружие. Он был сильно этим огорчен и решил изготовить абхазский нож собственноручно. С годами их количество только увеличивалось.
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Традиционная "химия" и ремесло: хобби и быт пенсионера из села Хуап

14:18 13.11.2021 (обновлено: 14:27 13.11.2021)
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Житель села Хуап Гудаутского района Роланд Зантария увлекся на пенсии изготовлением посохов, абхазских ножей, а также не бросает сезонную варку чачи по традиционному рецепту.
Варка чачи – неотъемлемая часть абхазского сельского быта. Житель села Хуап Гудаутского района Роланд Зантария продолжает дело предков и каждую осень варит до 200 литров этого национального напитка.
Впервые он самостоятельно сварил чачу, когда был в 8 классе. Азам абхазской "химии" его научил отец. Большую часть напитка он продает. Для праздничных дней или же приема гостей оставляет около 30 литров. Этого хватает до следующего сезона.
Два года назад Зантария также полюбил мастерить абхазские трости, а еще раньше абхазские ножи. Среди традиционных посохов есть те, которыми пользуются пастухи, охотники, держали раньше дворяне и крестьяне.
Ножи Зантария начал делать после того, как несколько лет назад у него без разрешения забрали подаренное холодное оружие. Он был сильно этим огорчен и решил изготовить абхазский нож собственноручно. С годами их количество только увеличивалось.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Физик-математик из села Хуап Роланд Зантария каждую осень варит чачу по методике, которой его обучил отец.

Физик-математик из села Хуап Роланд Зантария каждую осень варит чачу по методике, которой его обучил отец. - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Физик-математик из села Хуап Роланд Зантария каждую осень варит чачу по методике, которой его обучил отец.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В сезон он прогоняет около 200 литров чачи из винограда или яблок.

В сезон он прогоняет около 200 литров чачи из винограда или яблок. - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В сезон он прогоняет около 200 литров чачи из винограда или яблок.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пар, который вырабатывается в котле при варки чачи, поднимается вверх и по трубке крышки котла попадает в другую трубку, проходящую через резервуар с прохладной водой. В нем происходит конденсат, и пары превращаются в чачу, которая тонкой струей выливается уже с другой стороны емкости в банку через лейку.

Пар, который вырабатывается в котле при варки чачи, поднимается вверх и по трубке крышки котла попадает в другую трубку, проходящую через резервуар с прохладной водой. В нем происходит конденсат, и пары превращаются в чачу, которая тонкой струей выливается уже с другой стороны емкости в банку через лейку. - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пар, который вырабатывается в котле при варки чачи, поднимается вверх и по трубке крышки котла попадает в другую трубку, проходящую через резервуар с прохладной водой. В нем происходит конденсат, и пары превращаются в чачу, которая тонкой струей выливается уже с другой стороны емкости в банку через лейку.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В день самодельный аппарат выдает примерно десять литров этого алкогольного напитка.

В день самодельный аппарат выдает примерно десять литров этого алкогольного напитка. - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В день самодельный аппарат выдает примерно десять литров этого алкогольного напитка.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В лейку Роланд кладет угли из костра. Это нужно для лучшего очищения чачи перед тем, как она попадет в емкость.

В лейку Роланд кладет угли из костра. Это нужно для лучшего очищения чачи перед тем, как она попадет в емкость. - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В лейку Роланд кладет угли из костра. Это нужно для лучшего очищения чачи перед тем, как она попадет в емкость.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сам Роланд чачу пьет редко. Предпочитает вино.

Сам Роланд чачу пьет редко. Предпочитает вино. - Sputnik Абхазия
6/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сам Роланд чачу пьет редко. Предпочитает вино.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В "лаборатории" Зантария – апацхе всегда наготове тарелка с натуральной закуской.

В &quot;лаборатории&quot; Зантария – апацхе всегда наготове тарелка с натуральной закуской. - Sputnik Абхазия
7/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В "лаборатории" Зантария – апацхе всегда наготове тарелка с натуральной закуской.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пенсионер также увлекается изготовлением абхазских ножей. Лезвие он делает из циркулярного диска, а рукоять из ореха, рогов буйвола или же пластика.

Пенсионер также увлекается изготовлением абхазских ножей. Лезвие он делает из циркулярного диска, а рукоять из ореха, рогов буйвола или же пластика. - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пенсионер также увлекается изготовлением абхазских ножей. Лезвие он делает из циркулярного диска, а рукоять из ореха, рогов буйвола или же пластика.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Два года назад Роланд Зантария стал мастерить абхазские алабащи – трости.

Два года назад Роланд Зантария стал мастерить абхазские алабащи – трости. - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Два года назад Роланд Зантария стал мастерить абхазские алабащи – трости.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Каждая алабаща отличается своей формой и предназначением. В коллекции Зантария есть посохи, которые держат пастухи, охотники, крестьяне, а также особые "дворянские".

Каждая алабаща отличается своей формой и предназначением. В коллекции Зантария есть посохи, которые держат пастухи, охотники, крестьяне, а также особые &quot;дворянские&quot;. - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Каждая алабаща отличается своей формой и предназначением. В коллекции Зантария есть посохи, которые держат пастухи, охотники, крестьяне, а также особые "дворянские".

© Sputnik / Томас Тхайцук

В основном алабащи сделаны из пекана, кизила, бука и акации.

В основном алабащи сделаны из пекана, кизила, бука и акации. - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В основном алабащи сделаны из пекана, кизила, бука и акации.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По форме верхней части посоха можно определить для чего он предназначен и кто им пользуется.

По форме верхней части посоха можно определить для чего он предназначен и кто им пользуется. - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

По форме верхней части посоха можно определить для чего он предназначен и кто им пользуется.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Эта трость зимняя. Плоский низ посоха используют для расчистки пути от снега.

Эта трость зимняя. Плоский низ посоха используют для расчистки пути от снега. - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Эта трость зимняя. Плоский низ посоха используют для расчистки пути от снега.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первую трость своими руками Роланд Зантария сделал два года назад.

Первую трость своими руками Роланд Зантария сделал два года назад. - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первую трость своими руками Роланд Зантария сделал два года назад.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сегодня в его коллекции больше десяти таких атрибутов абхазских старцев.

Сегодня в его коллекции больше десяти таких атрибутов абхазских старцев. - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сегодня в его коллекции больше десяти таких атрибутов абхазских старцев.

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