Традиционная "химия" и ремесло: хобби и быт пенсионера из села Хуап

Варка чачи – неотъемлемая часть абхазского сельского быта. Житель села Хуап Гудаутского района Роланд Зантария продолжает дело предков и каждую осень варит до 200 литров этого национального напитка.Впервые он самостоятельно сварил чачу, когда был в 8 классе. Азам абхазской "химии" его научил отец. Большую часть напитка он продает. Для праздничных дней или же приема гостей оставляет около 30 литров. Этого хватает до следующего сезона.Два года назад Зантария также полюбил мастерить абхазские трости, а еще раньше абхазские ножи. Среди традиционных посохов есть те, которыми пользуются пастухи, охотники, держали раньше дворяне и крестьяне.Ножи Зантария начал делать после того, как несколько лет назад у него без разрешения забрали подаренное холодное оружие. Он был сильно этим огорчен и решил изготовить абхазский нож собственноручно. С годами их количество только увеличивалось.
Житель села Хуап Гудаутского района Роланд Зантария увлекся на пенсии изготовлением посохов, абхазских ножей, а также не бросает сезонную варку чачи по традиционному рецепту.
Варка чачи – неотъемлемая часть абхазского сельского быта. Житель села Хуап Гудаутского района Роланд Зантария продолжает дело предков и каждую осень варит до 200 литров этого национального напитка.
Впервые он самостоятельно сварил чачу, когда был в 8 классе. Азам абхазской "химии" его научил отец. Большую часть напитка он продает. Для праздничных дней или же приема гостей оставляет около 30 литров. Этого хватает до следующего сезона.
Два года назад Зантария также полюбил мастерить абхазские трости, а еще раньше абхазские ножи. Среди традиционных посохов есть те, которыми пользуются пастухи, охотники, держали раньше дворяне и крестьяне.
Ножи Зантария начал делать после того, как несколько лет назад у него без разрешения забрали подаренное холодное оружие. Он был сильно этим огорчен и решил изготовить абхазский нож собственноручно. С годами их количество только увеличивалось.
Пар, который вырабатывается в котле при варки чачи, поднимается вверх и по трубке крышки котла попадает в другую трубку, проходящую через резервуар с прохладной водой. В нем происходит конденсат, и пары превращаются в чачу, которая тонкой струей выливается уже с другой стороны емкости в банку через лейку.
Пар, который вырабатывается в котле при варки чачи, поднимается вверх и по трубке крышки котла попадает в другую трубку, проходящую через резервуар с прохладной водой. В нем происходит конденсат, и пары превращаются в чачу, которая тонкой струей выливается уже с другой стороны емкости в банку через лейку.