https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/vks-rossii-soprovodili-polety-razvedyvatelnykh-samoletov-nato-nad-chernym-morem-1036323599.html

ВКС России сопроводили полеты самолетов-разведчиков НАТО над Черным морем

ВКС России сопроводили полеты самолетов-разведчиков НАТО над Черным морем

По словам президента России Владимира Путина, российское минобороны ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей НАТО в акватории Черного моря... 13.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-13T16:18+0300

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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Воздушно-космические силы России и Черноморского Флота обнаружили и сопроводили четыре полета разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем, сообщает Минобороны России."Радиолокационными средствами ВКС России и силами Черноморского флота за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались 4 полета разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черноморским регионом", - говорится в сообщении.Отмечается, что российское минобороны продолжает отслеживать военную активность агрессивного характера со стороны США в Черноморском регионе.США и их союзники по НАТО в последнее время наращивают военное присутствие в Черном море. Как полагают в Минобороны России Штаты нацелены на военное освоение Украины, а также прощупывают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/putin-prokommentiroval-ucheniya-nato-v-chernom-more-1036320335.html

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