https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/zaryadka-s-prezidentom-kak-abkhazskie-ministry-proveli-subbotnee-utro-1036321761.html
Зарядка с президентом: как абхазские министры провели субботнее утро
Зарядка с президентом: как абхазские министры провели субботнее утро
Президент Абхазии Аслан Бжания начал свое утро 13 ноября со спортивной ходьбы. К нему присоединились коллеги из министерств республики. 13.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-13T13:20+0300
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Почему министров "заставили" встать в выходной день к 8:00 утра? Сколько километров проходили главы ведомств? Чем завтракает президент Абхазии? Смотрите в видео Sputnik.Подробнее об этом читайте здесь:
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Зарядка с президентом: как министры провели субботнее утро
Зарядка с президентом: как министры провели субботнее утро
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Зарядка с президентом: как абхазские министры провели субботнее утро
13:20 13.11.2021 (обновлено: 13:22 13.11.2021)
Президент Абхазии Аслан Бжания начал свое утро 13 ноября со спортивной ходьбы. К нему присоединились коллеги из министерств республики.
Почему министров "заставили" встать в выходной день к 8:00 утра? Сколько километров проходили главы ведомств? Чем завтракает президент Абхазии? Смотрите в видео Sputnik.
Подробнее об этом читайте здесь: