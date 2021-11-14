https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/gintsburg-nazval-kriticheskiy-srok-revaktsinatsii-sputnikom-layt-1036326911.html

Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"

Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"

Исследования Центра Гамалеи показали эффективность однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" (70 процентов) против дельта-штамма в течение трех месяцев после... 14.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-14T08:45+0300

2021-11-14T08:45+0300

2021-11-14T08:45+0300

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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Ревакцинироваться "Спутником Лайт" в условиях штамма "дельта" нужно раз в полгода, сегодня это критично, заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."В методических рекомендациях Минздрава по вакцинации сказано, что раз в шесть месяцев в условиях сложной эпидобстановки надо ревакцинироваться. Я полностью это поддерживаю, ревакцинироваться "Спутником Лайт", с моей точки зрения, в ситуации появления нового штамма надо действительно раз в шесть месяцев. А будет какой-то другой штамм — тогда и посмотрим, если там будут какие-то новые свойства этого штамма", - отметил Гинцбург.Он отметил, что уровень антител на любой антиген понижается через полгода, если он постоянно не сталкивается с чужеродным антигеном, поэтому нужна ревакцинация.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от вакцинации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/gintsburg-rasskazal-o-formakh-lekarstva-ot-covid-dlya-tyazhelykh-i-srednikh-bolnykh-1036318193.html

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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19