https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/nazvana-prichina-porazheniya-vermakhta-pod-moskvoy-1036327097.html

Названа причина поражения вермахта под Москвой

Названа причина поражения вермахта под Москвой

Под Москвой немцы потерпели тяжелейшее поражение и впервые с сентября 1939-го отступили. 14.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-14T09:35+0300

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москва

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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Немецко-фашистские захватчики, собираясь взять Москву в ходе операции "Тайфун", провалилась из-за проблем с материально-техническим обеспечением вермахта. Об этом в немецком издании Die Welt пишет Флориан Штарк.Он уточнил, что не хватало горючего и боеприпасов, кроме того "начались дожди, превратившие грунтовые воды в грязевые реки глубиной в метр".Все это, утверждает Штарк, задержало продвижение немцев, которые просто "так и не пришли в Москву", охваченную "хаосом".К концу октября 1941-го ситуация в Москве стала критической. Объявили осадное положение, население и промышленные предприятия эвакуировали, на улицах возводили баррикады, минировали городскую инфраструктуру. ПВО отбивала воздушные атаки люфтваффе. Штурм ожидали со дня на день — к ноябрю передовые части группы армий "Центр" были всего в 70-100 километрах от центра столицы.Битва за Москву развернулось на пространстве, границы которого на севере проходили по реке Волге от Калязина до Ржева, на западе — по рокадной железнодорожной линии Ржев — Вязьма — Брянск, на юге — по условной линии Ряжск — Горбачево — Дятьково.Пятого декабря 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление по всему фронту под столицей, проведя при этом ряд успешных фронтовых наступательных операций и отбросила немцев на 150—300 километров от столицы. Немцы потерпели тяжелейшее поражение и впервые с сентября 1939-го отступили.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210928/Rassekrecheny-materialy-ob-ubiystve-natsistami-47-bolnykh-detey-na-Kavkaze-1033298746.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20151205/1016519865.html

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