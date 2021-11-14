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https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/nazvana-prichina-porazheniya-vermakhta-pod-moskvoy-1036327097.html
Названа причина поражения вермахта под Москвой
Названа причина поражения вермахта под Москвой
Под Москвой немцы потерпели тяжелейшее поражение и впервые с сентября 1939-го отступили. 14.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-14T09:35+0300
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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Немецко-фашистские захватчики, собираясь взять Москву в ходе операции "Тайфун", провалилась из-за проблем с материально-техническим обеспечением вермахта. Об этом в немецком издании Die Welt пишет Флориан Штарк.Он уточнил, что не хватало горючего и боеприпасов, кроме того "начались дожди, превратившие грунтовые воды в грязевые реки глубиной в метр".Все это, утверждает Штарк, задержало продвижение немцев, которые просто "так и не пришли в Москву", охваченную "хаосом".К концу октября 1941-го ситуация в Москве стала критической. Объявили осадное положение, население и промышленные предприятия эвакуировали, на улицах возводили баррикады, минировали городскую инфраструктуру. ПВО отбивала воздушные атаки люфтваффе. Штурм ожидали со дня на день — к ноябрю передовые части группы армий "Центр" были всего в 70-100 километрах от центра столицы.Битва за Москву развернулось на пространстве, границы которого на севере проходили по реке Волге от Калязина до Ржева, на западе — по рокадной железнодорожной линии Ржев — Вязьма — Брянск, на юге — по условной линии Ряжск — Горбачево — Дятьково.Пятого декабря 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление по всему фронту под столицей, проведя при этом ряд успешных фронтовых наступательных операций и отбросила немцев на 150—300 километров от столицы. Немцы потерпели тяжелейшее поражение и впервые с сентября 1939-го отступили.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210928/Rassekrecheny-materialy-ob-ubiystve-natsistami-47-bolnykh-detey-na-Kavkaze-1033298746.html
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москва, ссср, вов

Названа причина поражения вермахта под Москвой

09:35 14.11.2021
© Sputnik / Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанкКолонны бойцов движутся на фронт из Москвы, 23 июня 1941 года
Колонны бойцов движутся на фронт из Москвы, 23 июня 1941 года - Sputnik Абхазия, 1920, 14.11.2021
© Sputnik / Anatoliy Garanin
/
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Под Москвой немцы потерпели тяжелейшее поражение и впервые с сентября 1939-го отступили.
СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Немецко-фашистские захватчики, собираясь взять Москву в ходе операции "Тайфун", провалилась из-за проблем с материально-техническим обеспечением вермахта. Об этом в немецком издании Die Welt пишет Флориан Штарк.
Здание Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ России) на Лубянской площади в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 28.09.2021
Рассекречены материалы об убийстве нацистами 47 больных детей на Кавказе
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Он уточнил, что не хватало горючего и боеприпасов, кроме того "начались дожди, превратившие грунтовые воды в грязевые реки глубиной в метр".
Все это, утверждает Штарк, задержало продвижение немцев, которые просто "так и не пришли в Москву", охваченную "хаосом".
К концу октября 1941-го ситуация в Москве стала критической. Объявили осадное положение, население и промышленные предприятия эвакуировали, на улицах возводили баррикады, минировали городскую инфраструктуру. ПВО отбивала воздушные атаки люфтваффе. Штурм ожидали со дня на день — к ноябрю передовые части группы армий "Центр" были всего в 70-100 километрах от центра столицы.
Битва за Москву - самое кровопролитное сражение Второй мировой войны - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2015
Контрнаступление Красной Армии в ходе битвы за Москву. Архивные кадры
5 декабря 2015, 11:24
Битва за Москву развернулось на пространстве, границы которого на севере проходили по реке Волге от Калязина до Ржева, на западе — по рокадной железнодорожной линии Ржев — Вязьма — Брянск, на юге — по условной линии Ряжск — Горбачево — Дятьково.
Пятого декабря 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление по всему фронту под столицей, проведя при этом ряд успешных фронтовых наступательных операций и отбросила немцев на 150—300 километров от столицы. Немцы потерпели тяжелейшее поражение и впервые с сентября 1939-го отступили.
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