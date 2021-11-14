https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-15-noyabrya-1036329268.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 ноября

Погода Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет находиться под влиянием антициклона и затока холода с северо-запада. 14.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-14T16:40+0300

2021-11-14T16:40+0300

2021-11-14T16:40+0300

в абхазии

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/19/1032081224_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_519e1cbd01f42a6b5640169dd3ad5d93.jpg

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. В понедельник, 15 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков, к концу дня погода ухудшится, пройдут дожди, местами ливневые с градом, возможна гроза, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии