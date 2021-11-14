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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 ноября
Погода Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет находиться под влиянием антициклона и затока холода с северо-запада. 14.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-14T16:40+0300
2021-11-14T16:40+0300
2021-11-14T16:40+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. В понедельник, 15 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков, к концу дня погода ухудшится, пройдут дожди, местами ливневые с градом, возможна гроза, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 ноября
Погода Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет находиться под влиянием антициклона и затока холода с северо-запада.
СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. В понедельник, 15 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков, к концу дня погода ухудшится, пройдут дожди, местами ливневые с градом, возможна гроза, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.